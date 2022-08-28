30 Ağustos’ta bankalar açık mı yarın kamu daireleri yarım gün mü çalışıyor?

30 Ağustos ile ilgili haberler yanıdan takip ediliyor. 30 Ağustos zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor. O gün bankalarda işi olan vatandaşlar 30 Ağustos resmi tatil mi, Salı günü bankalar açık olacak mı? 29 Ağustos yarım gün mü? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar.

30 Ağustos'ta resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

30 Ağustos’ta bankalar çık mı?

Resmi tatiller arasında 30 Ağustos’un da yer alması nedeniyle kamu kurumları gibi resmi ya da özel bankalar bu gün çalışmamaktı.

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29 Ağustos yarım gün mü?

29 Ağustos'ta yarım gün çalışma mı var? soruları da çalışanların yanında kamu dairelerinde işi olanlarca araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.