Özgün 30 Ağustosta bankalar açık mı yarın kamu daireleri yarım gün mü çalışıyor?
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30 Ağustos’ta bankalar açık mı yarın kamu daireleri yarım gün mü çalışıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Pazartesi ve Salı günü bankalarda işlem yapacak ya da bankalarda işi olanlar bu günlerde bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos Pazartesi yarım gün tatil olacak mı? 30 Ağustos Salı günü bankalar açık mı? sorularına ilişkin detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
30 Ağustos Salı günü bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi?
Bankalar 30 Ağustos'ta açık mı?

30 Ağustos ile ilgili haberler yanıdan takip ediliyor. 30 Ağustos zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor. O gün bankalarda işi olan vatandaşlar 30 Ağustos resmi tatil mi, Salı günü bankalar açık olacak mı? 29 Ağustos yarım gün mü? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar.

30 Ağustos'ta resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

30 Ağustos’ta bankalar çık mı?

Resmi tatiller arasında 30 Ağustos’un da yer alması nedeniyle kamu kurumları gibi resmi ya da özel bankalar bu gün çalışmamaktı.

29 Ağustos yarım gün mü?

29 Ağustos'ta yarım gün çalışma mı var? soruları da çalışanların yanında kamu dairelerinde işi olanlarca araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

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