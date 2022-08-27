Özgün 30 Ağustosta bankalar, kargolar, noterler açık olacak mı?
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30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala resmi tatilde resmi dairelerde işlem yapmayı düşünen kişiler bankaların, noterlerin açık olup olmadığını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. 30 Ağustos'ta bankalar açık olacak mı? 30 Ağustos'ta noterler, kargolar açık mı? PTT açık olacak mı? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
30 Ağustosta bankalar, noterler, eczaneler, kargolar açık olacak mı?
30 Ağustos

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım devam ediyor ve ülkemizde, 1926'dan günümüze Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl hangi güne geleceği merak edilenler arasında yer alıyor. Haftaiçi kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankaların, kargoların, noterlerin ve eczanelerin çalışıp çalışmayacağı ise milyonlarca vatandaş merak ediyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir ve bu sene salı gününe denk gelmektedir.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Salı günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplara geçecek.

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı resmi tatili bu yıl salı gününe denk gelmektedir. Resmi tatil olması nedeniyle salı günü noterler kapalı olacaktır.

30 AĞUSTOS BANKALAR, KARGOLAR, PTT, ECZANE, HASTANE AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle;

Bankalar kapalı olacak. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplarda olacak.

Kargo şirketleri hizmet vermeyecek.

PTT şubeleri kapalı olacak.

Eczaneler kapalı olacak ancak nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

Hastaneler gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam edecek.

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