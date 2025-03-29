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32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT TARİHİ: POMEM sonuçları açıklandı mı?

32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT TARİHİ: POMEM sonuçları açıklandı mı?

11:3029/03/2025, السبت
Yeni Şafak
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32. dönem POMEM mülakat sonuçları
32. dönem POMEM mülakat sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 32. dönem POMEM sınavlarının fiziki yeterlilik sonuçları açıklandı. Şimdi ise, 12 bin polis alımı için mülakat tarihleri adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ön lisans ve lisans mezunu kadın-erkek adaylar, mülakat sınavının tarihini öğrenmek için heyecanla gelişmeleri takip ediyor. POMEM mülakat sınavlarının ne zaman yapılacağı, Polis Akademisi tarafından yayımlanacak duyurularla netleşecek. Adaylar, mülakat tarihleriyle ilgili açıklamaların ardından hazırlıklarını hızlandıracak.

POMEM parkur sınav sonuçları ve mülakat tarihi ile ilgili bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi Başkanlığı, Ocak ayında başlayan fiziki yeterlilik sınavlarını tamamladı ve şimdi gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. Lisans mezunu 8.160 erkek, 1.440 kadın ve önlisans mezunu 2.040 erkek, 360 kadın aday için toplamda 12 bin polis alımı yapılacak. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakat sınavı tarihi Polis Akademisi tarafından duyurulacak. Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve mülakat tarihlerini öğrenmek için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi açıklamalarını takip ediyor.

32. DÖNEM PARKUR SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

32. dönem POMEM alımına yönelik fiziki yeterlilik sınav ilanı 20 Ocak tarihinde yayımlanmıştı. Adayların parkur sınav sonuçları henüz yayımlanmadı ancak geçtiğimiz senenin sınav süreci değerlendirildiğinde yaklaşık nisan ayı başı gibi sonuçların ilan edilmesi öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

32. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM mülakat sınavları parkur sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Polis Akademisi tarafından ilan edilen tarihlerde uygulanacak. 31. dönem POMEM alımında parkur sınavı ardından ortalama iki ay sonra mülakat yerleri duyurulmuştu. 31. dönemde 29 Nisan'da parkur sınav duyurusu gelmiş, mülakat yerleri de 26 Haziran'da açıklanmıştı.

Mülakat aşamasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

kriterlerine dikkat edilir ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden puanlama yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

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