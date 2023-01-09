Memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a çıkarıldığını açıkladı. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler ise Memur emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak? Zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak? soruları ile araştırıldı.

3600 ek gösterge zammı

3600 ek gösterge emekli ikramiye ve aylıkları ne kadar?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların maaşlarındaki artış 100 lira dolayında olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların çalışırken aldıkları maaş ise yaklaşık 180 lira azalacak.

REKLAM

CNN Türk’te yer alan habere göre, sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz 600 puanlık rakamın memurların maaşlarına, emekli maaşlarına, ikramiyelerine nasıl yansıyacağını tablo üzerinde gösterdi. Yılmaz, “Memurlarımızda sizin de bildiğiniz gibi toplu sözleşme, refah payı ve ek gösterge üzerinden değerlendirilecek.

2022 senesinde memur maaşımız 9 bin 105 TL’ydi. Toplu sözleşme enflasyon farkı yüzde 16,48 açıklandı. Dolayısıyla 10 bin 606 TL oldu. Buna Cumhurbaşkanımız bir refah payı ekledi. İlk önce yüzde 25, sonra yüzde 5’lik farkla beraber yüzde 30’a çıktı. 13.52 de refah payıyla birlikte 30’a çıkmış oldu. Refah payının parasal değeri burada 1230 TL. Dolayısıyla topladığımız takdirde de en düşük memur, 11 bin 836 liralık bir memur maaşı alıyor. Buna eklenti olarak ek gösterge bir de üstüne eklenecek.” dedi.

REKLAM

Tablo üzerinden devam eden Yılmaz "Memur emeklisinde de 2022’de 6 bin 78 TL’ydi. Yüzde 16,48 toplu sözleşme enflasyon farkıyla 7 bin 79 TL’ye yükselmiş oldu. Refah payı 822 liraydı. Yüzde 30’luk farkla beraber en düşük memur emeklimiz 7 bin 901 lira. Buraya da bir ek gösterge rakamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Devamında Yılmaz "Dolayısıyla ek göstergenin emekli aylıklarına farkı 600 puan artarsa 260 TL. Emekliye geçtiğimiz zaman da aynı formülasyon burada da var. Emeklilerle ilgili ikramiye kısımları da var. Özel sektörde kıdem tazminatı, memurlarda da ikramiye diyoruz. İkramiyeleri de yine hizmetine göre 52 bin 875 TL ile 77 bin 610 TL arasında müspet bir artış olacak." şeklinde konuştu.

REKLAM

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.

2023 memur maaşları

Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL

SGK, Bağkur maaşları 2023 ne kadar?

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

REKLAM