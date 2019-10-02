5 Adımda YKS Hazırlık ve TYT Konuları

İddialıyız. Bu yazıda TYT AYT konusunda bilgilendirici bir yazı olacak.

YKS Hazırlık Tavsiyeleri

Üniversite sınavına hazırlanmak kolay. Ama doğru şekilde hazırlanmak zor. Bunun için profesyonel destek gerekiyor. Bu desteği uzaklarda aramanıza gerek yok. Bu yazıda tüm bu güzel şeylerden bahsedeceğiz. Hazırsanız ilk madde ile başlayalım.

YKS İçin Hedef Belirle

Rotasız gemi gibi özdeyişlerle konuyu anlatmaya gerek yok. Artık klişe bir şey. Sadece TYT hazırlık için değil. Genel olarak bir çalışmaya başlamadan önce hedef koymalı.

Ama bu konuda yanlış bilgi veriliyor. Hedefleriniz kısa ve uzun zamana bölünmeli. Örneğin bu ay sonunda 10 konu daha bitireceğim gibi. Veya iki ay sonra TYT deneme netim 75 olacak gibi. Kısa ve uzun vadede sürekli hedefler belirlemelisiniz. Bu hedeflere de ulaşmak için çaba gösterirsin zaten. Çünkü sana çok yakın bir hedef.

Bu konudan sonra daha önemli bir konuya gelelim şimdi.

TYT Konuları ve AYT Konuları

Şimdi bu başlık önemli. Çünkü bu adımdan sonra planlama yapacağız. Kendimize güzelce AYT ve TYT Çalışma Programı hazırlamak gerek. Bunun ilk adımı da güncel konulara ulaşmak ile olur.

En güncel TYT Konuları nerede diye soranlar için şu bağlantıyı ziyaret edebilir:

https://ogrencikozu.com/2020-yks-konulari-2020-tyt-konulari-osym-ayt-konulari

Arkadaşlar yukarıda verdiğim bağlantıyı mutlaka bir yere not alın veya kaydedin. Neden mi?

Çünkü bu sitede birbirinde birbirinden güzel rehberlik ve motivasyon yazıları var. Sadece bu da değil. YKS Kitap önerileri, mezuna kalma rehberi gibi özgün yazılar var.

Her öğrencinin ziyaret etmesi gereken bir sitedir Öğrenci Kozu.

Bu dev öneriden sonra sıra üçüncü adımda!

Ders Çalışma Programı Hazırlama

Ders çalışma programı nasıl hazırlanmalı? TYT Çalışma Programı nereden bulabilirim? En çok internette aranan sorular bunlar. Öğrenci arkadaşlar bu konuda iyi bir kaynak arıyordu. Sizi bilgilendirmek için tıp kazanmış bir öğrenci ve alanında uzman eğitimciyle röportaj yaptık.

O zaman başlayalım bakalım. Uzmanından TYT Çalışma Programı hazırlama taktiği:

Bu işte en önemli nokta kendinizi tanımanız. Ortalama bir konuyu ne kadar sürede bitirebilirim? Konuları ne kadar sürede öğrenebilirim? Hangi derslerde kötüyüm?

Öncelikle bu sorular ile bir öz eleştiri yapmalı. Kendinizi tanıdıktan sonra program hazırlamaya başlayabiliriz.

Sınava kalan zamana göre ayarlama yapacağız. Yks geri sayım vb. Arama yaparsanız net bir tarih öğrenebilirsiniz. Biz diyelim ki YKS’ye bir yıl var. Bu 12 ayın son 1 veya 1,5 ayı YKS deneme sınavı çözümü ve tekrar etme aşamasıdır. Son günlerde konu çalışmak zor olur. O yüzden direk çıkaralım onu. Geriye kaldı 10 ay. Şimdi AYT ve TYT konu dağılımı yapacağız.

Öncelikle önümüze bir a4 kağıdı alalım. Sonra telefonumuzdan veya bilgisayarımızdan bir önceki adımda verdiğim bağlantıyı açalım. Öğrenci Kozu sitesindeki bir derse girelim. Örneğin TYT Matematik Konuları veya TYT Türkçe Konuları. Bu konuları ilk olarak aylara böleceğiz. Örneğin mart ayında sözcükte anlam, yazım kuralları ve dilbilgisi çalışacağım. Nisan ayında cümlede anlam ve noktalama işaretleri çalışacağım. Bu şekilde ay ay TYT konularını dağıtın.

Bu süreçte şöyle karmaşık da düşünmeniz gerek: Mart ayında çalışmam gereken TYT matematik konuları çok fazla. O zaman mart ayına ekleyeceğim Türkçe konuları basit olsun. Umarım bu örnekle nasıl bir mantık ile YKS konu dağılımı yapmanız gerektiğini anlamışsınızdır.

Şimdi kısa bir özet geçelim. Ne yaptık? Öğrenci Kozundan Güncel TYT Konuları bulduk. Sonra bunları ay ay böldük.

Sıra konuları haftalara bölmeye geldi. Nasıl bütünden parçaya gittiğimizi iyi anlayın lütfen.

Önümüze bir kağıt daha alalım. İlk sayfaya bir başlık atalım hemen: 1. ay 1. hafta.

O ay hangi TYT konuları koyduysak onları şimdi haftalara bölüyoruz. Şu bahsettiğim özel mantık ile yine.

Haftalara da böldük TYT konularını. Şimdi bence konuları günlere şimdi bölmeyin. Çalışamaya başlayacağınız ilk hafta ve ikinci haftayı günlere bölün. Sonra çalıştıkça sonraki hafta için TYT konu dağılımı yaparsın.

Anlattığım gibi tüm TYT konuları sonra AYT konuları güzel şekilde haftalara yaydığınıza eminim. Şimdi böylelikle 3. adım da bitti. Şimdi diğer aşamaya geçelim.

YKS için Mobil Uygulama Önerisi

Bir mobil uygulama gördüm ki süper. Sınava hazırlan öğrenciler için tasarlanmış. Bildiğiniz tüm yks uygulamalarını unutun.

Bu uygulama sizin asistanınız diyebilirim. Uygulamaya ilk girdiğiniz zaman kalbiniz eritiyor.

Bir uygulama düşünün. Sabah girince Günaydın Hasan, akşam iyi akşamlar Hasan diyor. Sizin girdiğiniz kullanıcı adı ile size hitap ediyor.

Linkini de aşağı koyacağım. En azından bir indirin, deneyin derim ben.

Tabii ki uygulamayı sadece bu özellik yüzünden önermem. Şöyle özellikleri de var:

• AYT TYT Konuları ve Konu Takibi: konuların yüzde kaçı bitti görebilirsin.

• YKS Geri Sayım: Sınavlara kaç gün kaldı TYT, AYT, YDT ayrı ayrı görebilirsin.

• Süre Takibi: Kronometre ile çalışma süreni ölçebilir ve direk uygulamaya kaydedebilirsin.

• Soru Takibi: Günlük çözdüğün soru sayılarını uygulamaya girebilirsin.

• AYT TYT puan hesaplama: TYT deneme puanı hesaplar ve bunu kaydeder uygulama. Geçmiş sonuçlarını görebilirsin.

• Her gün bir motivasyon sözü

• Rehberlik yazıları

• Yapılacak listesi oluşturma

• Etkinlikler: çalışma programını direk buraya girebilirsin. O sana hatırlatır.

Saymakla bitmez özellik var. Değil mi? Ama bu özellikler birbiri ile uyumlu. Hemen anlaşılır bir uygulama. Mutlaka indirin:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ogrencikozu.app

Son adıma gelelim şimdi de.

Tekrar Yapma Yöntemi

Bu konuda bir çok yazı var. En iyi tekrar nasıl yapılır aklınıza takılır muhakkak. Her eğitimci gibi ben de sadece tekrar yapın der geçerdim. Sonra bu Öğrenci Kozu sitesine girince bir yazı takıldı gözüme. Basamak Tekrar Yöntemi diye. Merak ettim. Nasılmış bu en iyi tekrar yöntemi diye. Gerçekten güzel bir yazıydı. Özellikler sayısal, mf öğrencileri için mantıklı.

Detaylandırmak gerekirse. Şimdi sayısalılar tekrarı konu anlatım kitabı ile yapamaz. Soru çözerek tekrar yapabilir. Okuduğum yöntem ile kısa sürede tüm konuları ve soru tiplerini hatırlamış oluyorsunuz.

Merak ettiniz değil mi? Öğrenci kozu tekrar yöntemi falan gibi bir arama ile karşınıza çıkacaktır.

Yazı ile AYT ve TYT için bir çok sorununuza çözüm olmayı hedeflemiştim. TYY konuları, ders çalışma programı gibi konularda da yardımcı olmaya çalıştım. Önerdiğim siteler ve uygulama da takdiri hak ediyor.

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