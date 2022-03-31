9. kez şampiyon olan Taha Akgül kimdir?

125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili’yi 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.
9. kez Avrupa şampiyonu oldu!
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.
Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.
Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül'ün hayat hikayesi
- Taha Akgül (d. 22 Kasım 1990, Sivas), Türk güreşçidir. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.
- 1990 yılında Sivas'ta doğdu . Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 9 kez Avrupa,2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 9 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır.
- 2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.
- 2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
- Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
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- Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'nın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Cemaleddin Muhammedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
- Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.
Taha Akgül'ün aldığı ödüller
2016 Sedat Simavi Spor Ödülü
62.Milliyet Spor Ödülü Gilette Özel Ödülü
63.Milliyet Spor Ödülü Yılın Sporcusu Ödülü
2017 Mustafa V. Koç Spor Ödülü (Gizem Girişmen ile paylaştı)