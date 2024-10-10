A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu: 10 Ekim 2024 kataloğunda iPhone 13 sürprizi! Telefon almak isteyenler...

A101'in internete özel "Aldın Aldın" kataloğuna ait indirimler 10 Ekim itibarıyla açıklandı. A101'in aktüel kataloğunda yer alan bu fırsatlar, özellikle ev gereçleri ve temizlik ürünlerinde cazip indirimler sunuyor. Her hafta olduğu gibi, online alışveriş severler için hazırlanan katalog, çeşitli ürünlerde avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. A101'in resmi web sitesi üzerinden ve Onedio gibi platformlardan da takip edilebilen bu indirimler, kısa süreliğine geçerli olacak. Güncel fırsatları kaçırmamak için A101 broşürlerini düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.
A101'in bu haftaki indirimli aktüel ürün kataloğu yayımlandı ve 10 Ekim 2024'ten itibaren geçerli olacak. Bu haftanın kataloğunda, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra dikkat çeken ürünler arasında yürüyüş bandı ve benzinli motosiklet yer alıyor. Her bütçeye uygun olarak hazırlanan katalog, çeşitli kategorilerdeki yüzlerce ürünü avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuyor. A101 mağazalarında raflarda yerini alacak bu ürünler, sınırlı stoklarla satışa sunulacak.
A101 AKTÜEL 10 EKİM 2024 KATALOĞU
Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı - 4.990 TL
4+1 Galvaniz Merdiven - 799 TL
Triathlon Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı - 89 TL
Dekoratif Duvar Saati - 179 TL
JVC 50" 4K Ultra HD Android TV - 13.999 TL
Toshiba 65" 4K Ultra HD Android TV - 21.999 TL
Piranha Kablosuz Klavye+Mouse Seti - 399 TL
Billicra Mood Akıllı Ampul - 299 TL
SanDisk 64 GB Micro SD Kart - 279 TL
SEG Inox Bulaşık Makinesi - 10.499 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 8.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi - 3.799 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge - 3.999 TL
Pierre Cardin Epilasyon Seti - 499 TL
Flavel Dijital Baskül - 279 TL
English Home Multi Blender Seti - 1.599 TL
Volta 125 CC Benzinli Motosiklet - 39.990 TL
Kütahya Porselen Yemek Tabağı - 59 TL
Borosillkat 6'lı Esperosso Bardağı - 119 TL
Cam Sprey Yağlı - 75 TL
Nehir Döküm Gözleme Tavası - 479 TL
Paşabahçe 3'lü Allegra Su Bardağı - 115 TL
bienWood 3 Katlı Raf - 279 TL
Şef Bıçağı - 109 TL
Bordürlü Banyo Havlusu - 129 TL
Oval Saçaklı Kaymak Taban Halı - 499 TL
Koltuk Örtüsü - 139 TL
Kadın/Erkek/Çocuk Terlik Çeşitleri - 39 TL
Bölmeli Organizer Kutu - 135 TL
Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu - 55 TL
Takı Organizeri - 349 TL
ÖZSÜT Hazır Pasta - 35 TL
SuperFresh Dondurulmuş Mantı - 99 TL
Sek Latte Kahveli Sütlü İçecek - 28 TL
Öncü Siyah Zeytin - 175 TL
Kent Karbonat - 29 TL
Namet Fıstıklı Hindi Salam - 32 TL
Predator Enerji İçeceği - 19 TL
Züber Kajun Baharatlı Nohut Cipsi - 39 TL
Perwoll Sıvı Deterjan - 145 TL
Soffio Pure Touch Çocuk Bezi Çeşitleri - 259 TL
Selpak Desenli Peçete 20'li - 15 TL
Flormar Lip Gloss Çeşitleri - 75 TL
Ülker Lovenut Fındıklı Dolgulu Sütlü Çikolata - 15 TL
Gong Pops Karışık Baharatlı Mısır & Pirinç Patlağı - 32 TL