Hünkar beğendi yemeği tarifi, Osmanlı Saray mutfağının en lezzetli ve en bilinen yemeklerinden biri olan Hünkar beğendi günümüzde de sevilen tariflerden biridir. Klasik restoranlarda yapımı çok yaygın olan Hünkar beğendi tarifi evde de yapılabilir. Peki, hünkar beğendi nasıl hazırlanır? Muhteşem lezzetiyle gönüllerin sultanı Hünkar beğendi hangi etle pişirilir? İşte hünkar beğendi tarifi haberimizde...