Abant Kebabı
Abant kebabı, patlıcan ve kuş başı etle hazırlanarak bir yemekte birden fazla lezzet patlaması yaşatıyor. Hem görünümü hem de tadıyla oldukça beğenilen Abant kebabı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.Enfes görüntüsü ve şahane lezzetiyle Abant kebabı tarifi akşam yemeklerinin en sevilen tariflerinden birisi olacak. Peki, Abant kebabı nasıl yapılır? İşte, Abant kebabı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
ABANT KEBABI TARİFİ
3 adet patlıcan
5 yemek kaşığı zeytinyağı
200 gram dana eti
1 adet kuru soğan
2 adet yeşil biber
1 diş sarımsak
4-5 adet mantar
2 adet orta boy domates
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
ABANT KEBABI YAPILIŞI
Patlıcanları boydan ikiye kesin.
Kesik yerlerini zeytinyağıyla yağlayıp tuzlayın.
Fırını 220 dereceye ayarlayıp patlıcanları fırında yarım saat kadar pişirin. (Dilerseniz yağda da kızartabilirsiniz.)
Dana etini küçük kuşbaşı doğrayın.
Soğan, sarımsak, biber, mantar ve domatesleri de yemeklik doğrayın.
Zeytinyağını tavada kızdırıp etleri yağda kavurun.
Ardından soğan, biber ve sarımsağı ilave edin ve kavurmaya devam edin.
Mantarları da tavaya ekleyip kavurun.
Son olarak domatesleri ilave edin ve 5 dakika daha pişirin.
Tuzunu ve baharatlarını da eklediğiniz harcı ocaktan alın.
Pişirdiğiniz patlıcanların içlerini çatalla ezip hazırladığınız harçla doldurun.
Fırının sıcaklığını 200 dereceye düşürüp patlıcanları yeniden fırına verin.
20 dakika daha pişirdikten sonra üzerine kaşar rendesi serpin.
Yeniden fırına verip kaşarların kızarmasını bekleyin.
Sıcak servis edin.