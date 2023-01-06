ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yılın ilk FED faiz kararı ne olacak, toplantı ne zaman? ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı için nefesler tutuldu! Piyasaların gözü kulağı açıklanacak FED faiz kararında! 2023 yılının ilk ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ocak-şubat ayında olacak. Peki, Ocak FED toplantısı ne zaman?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

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Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

FED BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin önümüzdeki üç yıl için faiz tahminleri yükseldi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,4 olarak bırakıldı. Gelecek yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,6'dan yüzde yüzde 5,1'e, 2024 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıktı.

Yetkililer uzun dönem tahminini yüzde 2,4 olarak korudular.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.