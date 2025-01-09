2025 yılının ilk faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak. Yatırımcılar ve piyasalar, faiz kararının ne yönde olacağını merakla bekliyor. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

FED FAİZ KARARI TARİHİ BELLİ OLDU

Fed’in 2025 yılı Ocak ayında düzenleyeceği toplantının tarihi kesinleşti. En yakın tarihli toplantı, 28-29 Ocak tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise 29 Ocak 2025 tarihinde saat 22:00’de açıklanacak. Bu açıklama, piyasalar ve yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle izlenecek.

TOPLANTI TAKVİMİ DUYURULDU

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ait toplantı takvimini kamuoyuyla paylaştı. Fed, 2025 yılı boyunca 8 kez toplanacak. 2025 yılına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

28-29 Ocak

18-19 Mart

6-7 Mayıs

17-18 Haziran

29-30 Temmuz

16-17 Eylül

28-29 Ekim

9-10 Aralık

PİYASALARDA BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Fed’in faiz kararı, dünya ekonomisini etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, faiz kararı açıklanmadan önce piyasalarda ciddi bir bekleyiş söz konusu. 2025 yılının ilk faiz kararı, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde etkili olacak ve çeşitli piyasalarda dalgalanmalara yol açabilecektir. Özellikle ABD ekonomisinin büyüme verileri ve enflasyon oranları, bu kararın yönünü belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.







