Kamala Harris ve Donald Trump 2024 Kasım seçimlerinde ABD başkanlığı için yarışacak. ABD seçimleri yaklaştıkça ve başkan adayları Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki mücadele kızıştıkça, büyük şirketler, tercih ettikleri adayları daha net bir şekilde belirtmeye başladı. Peki ABD seçimleri ne zaman? ABD’de seçimi kim kazanır Trump mı Kamala Harris mi?

ABD seçimleri 2024 ne zaman?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu seçimde, seçmenler başkan ve başkan yardımcısını dört yıllık bir dönem için seçeceklerdir. Seçimi kazanan aday, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevine başlayacaktır.

ABD seçimleri 2024: Son anket sonuçlarına göre seçimi Trump mı Kamala Harris mi kazanacak?

Mevcut durumda, Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eski Başkan Donald Trump arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmaktadır. New York Times (NYT) ve Siena Koleji tarafından ülke genelinde yapılan anket, ülkede 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimi için geri sayım sürerken Trump ile Harris’in seçim yarışında başa baş gittiğini ortaya koydu.

20-23 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 516 kayıtlı seçmen ile telefonda yapılan ankette, Trump ile Harris’in oy oranları yüzde 48 ile aynı çıktı.

Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda Trump ekonomide yüzde 52 ve göçmen sorununda yüzde 54 ile önde giderken, başkan yardımcısı Harris ise demokrasi akıbeti kaygısında yüzde 51 ve kürtaj meselesinde yüzde 55 ile tercih edilen aday oldu.

Seçimlere iki haftadan az bir zaman kala iki rakibin oy oranının aynı çıkması, devam eden seçim kampanyalarında kıyasıya mücadele olarak değerlendirilirken, seçim sonuçları konusunda da çetin tartışmaların yaşanabileceği ihtimalinin kuvvetli olduğuna işaret edildi.

ABD'de salıncak eyaletler hangileri?

Ankette ayrıca, başkan adaylarının oy oranlarının aynı olmasına rağmen, iki rakibin kaderini salıncak eyalet olarak bilinen Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin ’daki kararsız seçmenlerin belirleyeceğine dikkati çekildi.

Mavi eyaletler hangileri?

Bu eyaletler Demokratların sağlam bir çoğunluğa sahip olduğu eyaletlerdir. Genellikle ABD'nin kıyı bölgelerindeki eyaletlerin (New England eyaletleri, New York, Maryland, Kaliforniya, Washington, Oregon ) yer aldığı bu grup, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu, şehirleşmiş bölgelerden oluşur.

Kırmızı eyaletler hangileri

Cumhuriyetçilerin sağlam bir çoğunluğa sahip olduğu eyaletlerdir. Bu eyaletler daha çok ABD'nin güney ve iç batı kısımlarında yer alır. Güney Karolina, Arkansas, Tennessee, Utah, Arizona gibi eyaletleri içeren bu grup genellikle nüfus yoğunluğu düşük olan bölgelerden oluşur.

ABD başkanlık seçimini kim kazanır?

ABD'de yapılan diğer güncel anketlere göre, Harris ülke genelindeki oy oranında kıl payı Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın önünde yarışı götürürken, Trump ise, başkanlık yarışında belirleyici olacak 7 kritik eyalette Demokrat rakibinin az farkla önünde yer alıyor.