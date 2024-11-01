Çöpçüler kralı Trump

Biden gafını fırsat bilen Trump, Biden'ın sözlerinin ardından ''Bunu kıvırmanın bir yolu yok. Joe Biden ve Kamala Harris sadece Başkan Trump’tan nefret etmiyor, onu destekleyen on milyonlarca Amerikalıyı da hor görüyorlar'' ifadeleriyle ortalığı kızıştırdı. Bununla da yetinmeyen Trump, çöpçü kıyafetleri giyip, bir çöp arabasının içinden poz verdi. Bu kıyafetlerle de Wisconsin'deki seçmenlere hitap eden Trump, "Sözlerime 250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlamalıyım" dedi. Trump konuşmasına "sahtekar Joe Biden sonunda kendisinin ve Kamala'nın destekçilerimiz hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyledi" diye devam ederken kalabalığın adayı çılgınca alkışladığı, bazı kişilerin 'Biz çöp değiliz' sloganları attığı görüldü. Seçim öncesi büyük bir krizi kucağında bulan Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris ise Maryland'de konuya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Vatandaşların kime oy verdiğiyle alakalı eleştiriye maruz kalmasına "kesinlikle karşı" olduğunu belirten Harris, seçildiğinde tüm vatandaşların başkanı olacağı sözünü verdi.