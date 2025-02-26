Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar için abdest alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Abdest alırken genze su kaçması orucu bozar mı? Orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları şu şekildedir:
Abdest alırken ağza ve burna su vermek abdestin sünnetlerindendir. Ancak oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için dikkatli olmaları gerekir. Peki abdest alırken boğaza su kaçması orucu bozar mı?
Abdest alırken su yutmak orucu bozar mı?
Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hata ile yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Hatayla boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222).
Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), "Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?" diye sormuş.
Resûlullah (s.a.s.) da, "(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi." (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.
Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).