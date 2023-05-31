Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi sonrası AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetimi için isimler belirlendi. Gelecek hafta yapılacak seçimin ardından Meclis üyeleri belli olacak. Yapılacak seçim sonrası Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması bekleniyor.

AK PARTİ MECLİS GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU

A Haber muhabiri Rüya Akkuş gelişmeleri aktardı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde MYK üyeleri ile bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Öncelikli olarak seçim sonuçları ele alındı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER

Tüm bunların devamında AK Parti yeni dönemde Meclis'te temsil edecek Grup Başkanvekilleri de MYK Toplantısının gündemindeydi. Bazı isimler üzerinde anlaşmaya varıldı. Öncelikli olarak yeni Grup Başkanı olarak Abdullah Güler'in ismi belirlendi.

ABDULLAH GÜLER KİMDİR?

28 Mart 1969'da Sivas'ta doğdu. Baba adı Ahmet Ali, anne adı Fatma'dır. Hukuk Müşaviri, Avukat. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul'da uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2003-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Güler orta derecede İngilizce bilmektedir.







