Özgün Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika açıklaması
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika açıklaması

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz aylarda cezaevi izinlerini 2 ay daha uzatınca, açık cezaevi izinlerinin tekrar uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda Açık cezaevleri uzatıldı mı? sorusu araştırılıyordu. Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili son dakika kararı geldi. İşte CTE son dakika açık cezaevleri ile ilgili açıklaması...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika açıklaması
cte

Açık cezaevi izinleri, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan kararla, 31 Temmuz tarihinden 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. Bakanlık tarafından belirtilen tarihin yaklaşmasıyla, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVLERİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Kovid-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

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