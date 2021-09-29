Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika açıklaması Adalet Bakanlığı geçtiğimiz aylarda cezaevi izinlerini 2 ay daha uzatınca, açık cezaevi izinlerinin tekrar uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda Açık cezaevleri uzatıldı mı? sorusu araştırılıyordu. Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili son dakika kararı geldi. İşte CTE son dakika açık cezaevleri ile ilgili açıklaması...

Haber Merkezi 29 Eylül 2021, 20:19 Son Güncelleme: 29 Eylül 2021, 20:22 Yeni Şafak