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Süper Lig'de 10. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor ile karşılaşıyor

Adana Demirspor Konyaspor maçı ile iki ekip karşı karşıya geliyor. Konyaspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son maçta alan Adana Demirspor, lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi. Adana Demirspor'a konuk olduğu beş Süper Lig maçının dördünde puan kaybeden ve bu dört karşılaşmada sadece iki gol atabilen Konyaspor, galip geldiği diğer mücadelede kulüp tarihinin en farklı iki deplasman galibiyetinden birini aldı. Peki, Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları....

14:12 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adana Demirspor- Konyaspor

Adana Demirspor- Konyaspor

'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne zaman?

Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne zaman?

Adana Demirspor
maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Hakan Keleş takımın başında olacak mı?

Tümosan Konyaspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı 51 yaşındaki teknik direktör Hakan Keleş’in lisansını çıkardı. Keleş’in bugünkü zorlu Adana Demirspor maçında takımın başında çıkması bekleniyor.

Tümosan Konyaspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı 51 yaşındaki teknik direktör Hakan Keleş’in lisansını çıkardı. Keleş’in bugünkü zorlu Adana Demirspor maçında takımın başında çıkması bekleniyor.

Yeşil-beyazlı kulübün dün akşam saatlerinde resmi olarak teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Hakan Keleş’in lisansını çıkarttı.

Aleksandar Stanojevic ile yolların ayrılması üzerine birçok isim ile görüşen ancak en son Giresunspor’da görev yapan 51 yaşındaki teknik adam Hakan Keleş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor - Konyaspor Güncel Puan Durumları




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