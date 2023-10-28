Adana Demirspor- Konyaspor
Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne zaman?
Hakan Keleş takımın başında olacak mı?
Tümosan Konyaspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı 51 yaşındaki teknik direktör Hakan Keleş’in lisansını çıkardı. Keleş’in bugünkü zorlu Adana Demirspor maçında takımın başında çıkması bekleniyor.
Tümosan Konyaspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı 51 yaşındaki teknik direktör Hakan Keleş’in lisansını çıkardı. Keleş’in bugünkü zorlu Adana Demirspor maçında takımın başında çıkması bekleniyor.
Yeşil-beyazlı kulübün dün akşam saatlerinde resmi olarak teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Hakan Keleş’in lisansını çıkarttı.
Aleksandar Stanojevic ile yolların ayrılması üzerine birçok isim ile görüşen ancak en son Giresunspor’da görev yapan 51 yaşındaki teknik adam Hakan Keleş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.