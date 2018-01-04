Adana’da yarın (5 Ocak Cuma) okullar tatil mi? Adana Valiliğinden açıklama

Adana’da yarın (5 Ocak Cuma) okullar tatil mi? sorusunun yanıtı haberimizde. Adana’da şiddetli yağışlar nedeniyle bugün okularda son iki ders saati tatil edildi. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık hava durumu raporuna göre, Adana’da yoğun yağış görüldüğü, okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair Adana Valiliğinden henüz tatil açıklaması bulunmuyor. Yapılacak açıklamayı anından sizlerle paylaşacağız.

Adana sele teslim

Adana’da 2 gündür devam eden yağmur, kent genelinde su baskınlarına neden oldu.Yağışlar nedeniyle kent merkezi ile Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerindeki bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu. Seyhan ilçesi Gülbahçesi, Şakirpaşa, Denizli ve Pınar mahallelerindeki bazı sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zor anlar yaşadı.Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi ile Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde ise bazı sokaklarda su baskını nedeniyle vatandaşlar şikayetlerini sosyal medyadan paylaşarak dile getirdi. Ayrıca, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde aşırı yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü ve 4 araç zarar gördü.

“Her yağmur sonrası su baskını”

Gülbahçesi Mahallesi 13157 Sokak’ta yaşanan su baskınlarına tepki gösteren Orhan Demir (29), “Buralar her yağmurdan sonra böyle tıkanıyor. Kenar mahallelerde bu sorunlar hep oluyor. Birikintilerden geçerken zorluk yaşıyoruz. Çukur falan olabilir görmüyoruz korkuyoruz. Belediye bir asfalt yapıp gidiyor” diye konuştu.Başka bir vatandaş ise, “Her yağmurda bu şekil oluyor. İnsanlar geçemiyor buradan. Belediye gelip çalışma yapmıyor. İnsanlar okula gidemiyor yeri geliyor. Oradan geçemiyoruz” ifadelerini kullandı.“Arabalar bozuluyor”Metal Sanayi Sitesi’nde de aşırı yağmur nedeniyle su baskınları meydana geldi. Bazı araçların bozularak tamire geldiğini söyleyen otomobil ustası Bülent Arslan (41), “Bazen böyle oluyor. İterek elektrikçiye götürenler var. Esnaf mağdur oluyor, dükkanları su basıyor, ASKİ’nin buraya gelmesi lazım. Vatandaşlar kenarlardan geçmeye çalışıyor. Yeri geliyor su diz hizasına kadar geliyor” şeklinde konuştu.Öte yandan, bir kişi de sosyal medya üzerinden su basan Şakirpaşa İlkokulu’nun bahçesinin fotoğrafını paylaşıp belediyeden yardım istedi. Yağışların cuma günü de süreceği öğrenildi.