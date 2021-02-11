Adapazarı nüfusu kaç oldu? İşte 2020 Adapazarı nüfusu

Salgın sürecine rağmen şehir merkezi nüfusunun 2 bin 742 kişi daha arttığı görülürken, Adapazarı Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre söz konusu sürede Adapazarı’nda 630 yeni işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 verilerine Sakarya’da ikamet eden nüfus sayısı 12 bin 999 kişi artarak 1 Milyon 42 bin 600 oldu.

İl genelinde artan 12 bin 999 nüfus sayısının, 2 bin 742’lik artışının Sakarya’nın en büyük ilçesi olan Adapazarı’nda olduğu görülürken ilçedeki nüfusun, son yıllarda artışa geçmesinin temelinde, gerçekleşen ve beklenen yatırımlar olduğu ve ilçenin cazibe merkezi hüviyetini devam ettirmesinin yer aldığı yorumları yapılıyor.

İstanbul'da en çok nereli var: İstanbul'da en çok hangi ilden vatandaş yaşıyor? Nüfus kütüğüne kayıtlı kişi sayısında Şanlıurfa 2 milyon 906 bin ile ilk sırada. Kütüğe göre Sivas'ta 564 bin Sivaslı varken, İstanbul'da 768 bin Sivaslı yaşıyor. Yozgat'ta 364 bin olan Yozgatlı sayısı, Ankara'da ise 384 bin.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre belirlenen 81 il nüfusunda, ikamet edilen kente göre değil de nüfus kütüğünün kayıtlı olduğu şehre göre bakıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Herkes nüfusa kayıtlı olduğu il, yani memleketinde yaşıyor olsaydı, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul değil, Şanlıurfa olacaktı.47 MİLYON KENDİ ŞEHRİNDE15 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye toplam nüfusunun yüzde 18.5'ine yakınının yaşadığı İstanbul, kütüğe göre 2.5 milyona düşüyor. Bu açıdan incelendiğinde, İstanbul'un yanı sıra, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi birçok mega kentin nüfusu da ciddi oranda azalıyor. Türkiye'de nüfusun 47 milyon 228 bini, kendi memleketinde, 34 milyon 855 bini ise göç ettiği illerde yaşıyor.14 İL 1 MİLYONU AŞIYOR31 Aralık 2020 ADNKS sonuçlarına göre 81 ilden 24'ünün nüfusu 1 milyonun üzerinde. Nüfus kütüğüne kayıt açısından bakıldığında, 1 milyonu aşan il sayısı 33'e çıkıyor. Nüfusu 1 milyon altında olan 14 il, kütüğe göre 1 milyonun üstüne çıkıyor. İl nüfusuna göre 1 milyonun altında olan Sivas, Erzurum, Mardin, Ordu, Trabzon, Malatya, Tokat, Çorum, Yozgat, Ağrı, Adıyaman, Giresun, Afyonkarahisar ve Kastamonu, kütüğe kayıtlı nüfus sayıları bakımından 1 milyonu aşan şehirler oldu.5 İL 1 MİLYON ALTINA İNİYORNüfusu 1 milyonu aşan 5 il, nüfus kütüğüne göre 1 milyonun altına düşüyor. Nüfusu 1 milyon üstünde olan Denizli, Aydın, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ, kütüğe kayıtlı kişi nüfusuyla 1 milyonun altına düşüyor. Denizli 1 milyon 40 binden 974 bine, Aydın 1 milyon 119 binden 943 bine, Kocaeli 1 milyon 997 binden 685 bine, Muğla 1 milyondan 668 bine, Tekirdağ 1 milyon 81 binden 574 bine düşüyor.KÜTÜĞE GÖRE ŞANLIURFA İLK SIRADANüfus kütüğüne kayıt bakımından Türkiye'de ilk sırayı, 2 milyon 906 bin kişiyle Şanlıurfa alıyor. Şanlıurfalılar 263 bin kişiyle en çok Gaziantep'te yaşıyor. Şu an Şanlıurfa, 2 milyon 115 bin nüfusuyla sekizinci sırada. Bu nüfusun 1 milyon 975 bini Şanlıurfalı. 1 milyona yakın kişi de göç etmiş.Nüfus kütüğüne göre ikinci sırada 2 milyon 624 bin kişiyle Konya geliyor ve bu kişilerin 161 bini İstanbul'da yaşıyor. Konya 2 milyon 250 bin nüfusla yedinci sırada. Bu nüfusun 1 milyon 859 bini Konyalı, ardından 51 bine yakın kişiyle Karamanlı var.İSTANBUL’UN NÜFUSU 2.5 MİLYONA DÜŞÜYORTürkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, nüfus kütüğü kaydına göre 2 milyon 574 bin kişiyle üçüncü. 15 milyon 462 bin nüfusuyla Türkiye toplamının yüzde 18.49'unu oluşturan İstanbul'da ikamet eden İstanbullu sayısı ise 2 milyon 159 bin.İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ VAR?İstanbul'da en çok 768 binle Sivaslı var. Ardından 562 bin Kastamonulu, 526 bin Ordulu, 495 bin Giresunlu, 437 bin Erzurumlu, 428 bin Samsunlu, 417 bin Malatyalı, 414 bin Trabzonlu, 378 bin Sinoplu, 308'er bin de Rize ve Erzincanlı sıralanıyor. İstanbul dışında yaşayan İstanbullu sayısı ise 46 bine yakın kişiyle Tekirdağ'da.KÜTÜĞE GÖRE EN ÇOK NÜFUSA SAHİP İLLERNüfus kütüğü kaydına göre Türkiye'de en çok nüfusa sahip diğer iller, kütüğe kayıtlı nüfus, en çok göç verdiği şehir, mevcut nüfusu, kendi ilinde yaşayan sayısı ve en çok göç aldığı şehir olarak şöyle: * Diyarbakır: Kütüğe kayıtlı nüfus 2 milyon 329 bin, 227 bini İstanbul'da. Kentin 1 milyon 783 bin nüfusunun ise 1 milyon 517 bini Diyarbakırlı. * Ankara: Kütüğe kayıtlı nüfus 2 milyon 29 bin, 102 bini İstanbul'da. 5 milyon 663 bin nüfusla ikinci sıradaki Ankara'nın 1 milyon 635 bini Ankaralı. 428 bin Çorumlu, 384 bin Yozgatlı, 257 bin Çankırılı, 215 bin Kırşehirli, 210 bin Kırıkkaleli Ankara'da yaşıyor. * Samsun: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 988 bin, 428 bini İstanbul'da. 1 milyon 356 bin nüfusun 1 milyon 76 bini Samsunlu. * İzmir: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 975 bin, 70 bini İstanbul'da. 4 milyon 394 bin nüfusun 1 milyon 703 bini İzmirli, 207 bini Manisalı. * Sivas: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 961 bin, 768 bini İstanbul'da. 635 bin nüfusun 564 bini Sivaslı. * Erzurum: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 913 bin, 437 bini İstanbul'da. 758 bin nüfusun 675 bini Erzurumlu. * Bursa: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 835 bin. 3 milyon 101 bin nüfusun 1 milyon 571 bini Bursalı. * Hatay: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 818 bin. 1 milyon 659 bin nüfusun 1 milyon 414 bini Hataylı. * Adana: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 796 bin. 2 milyon 258 bin nüfusun 1 milyon 328 bini Adanalı. * Gaziantep: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 740 bin. 2 milyon 101 bin nüfusun 1 milyon 381 bini Gaziantepli. * Mardin: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 680 bin, 254 bini İstanbul'da. 854 bin nüfusun 759 bini Mardinli. * Kahramanmaraş: Kütüğe göre nüfus 1 milyon 621 bin, 108 bini İstanbul'da. 1 milyon 168 bin nüfusun 1 milyon 69 bini Maraşlı. * Van: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 589 bin, 237 bini İstanbul'da. 1 milyon 149 bin nüfusun 976 bin Vanlı. * Ordu: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 572 bin, 526 bini İstanbul'da. 761 bin nüfusun 687 bini Ordulu. * Trabzon: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 560 bin, 414 bini İstanbul'da. 811 bin nüfusun 704 bini Trabzonlu. * Kayseri: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 494 bin, 162 bini İstanbul'da. 1 milyon 421 bin nüfusun 984 bini Kayserili. * Manisa: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 419 bin, 207 bini İzmir'de. 1 milyon 450 bin nüfusun 1 milyon 17 bini Manisalı. * Malatya: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 394 bin, 417 bini İstanbul'da. 806 bin nüfusun 627 bini Malatyalı. * Mersin: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 390 bin. 1 milyon 868 bin nüfusun 1 milyon 42 bini Mersinli. * Tokat: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 363 bin, 488 bini İstanbul'da. 597 bin nüfusun 520 bini Tokatlı. * Çorum: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 308 bin, 428 bini Ankara'da. 530 bin nüfusun 469 bini Çorumlu. * Balıkesir: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 285 bin. 1 milyon 240 bin nüfusun 881 bini Balıkesirli. * Antalya: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 227 bin. 2 milyon 548 bin nüfusun 1 milyon 90 bini Antalyalı, 95 bini Konyalı. * Yozgat: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 217 bin, 384 bini Ankara'da. 419 bin nüfusun ise 364 bini Yozgatlı. * Ağrı: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 202 bin, 209 bini İstanbul'da. 535 bin nüfusun 489 bini Ağrılı. * Adıyaman: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 164 bin, 207 bini İstanbul'da. 632 bin nüfusun 586 bini Adıyamanlı. * Giresun: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 147 bin, 495 bini İstanbul'da. 448 bin nüfusun 394 bini Giresunlu. * Afyonkarahisar: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 141 bin, 92 bini İzmir'de. 736 bin nüfusun 645 bini Afyonlu. * Kastamonu: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 72 bin, 562 bini İstanbul'da. 376 bin nüfusun 315 bini Kastamonulu. * Sakarya: Kütüğe kayıtlı nüfus 1 milyon 14 bin. 1 milyon 42 bin nüfusun 714 bini Sakaryalı



