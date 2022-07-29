Askerik yerleri açıklandı: Celp yeri nasıl öğrenilir?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihler açıklanmıştı. Asker adayları ise sevk, celp tarihleri ve askerlik yerleri konusunun detaylarını merak ediyorlar. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? İşte ağustos celp ve sevk tarihleri...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik yerleri için e-Devlet üzerinden açıklanan seçim ve sınıflandırma sonuçları belli oldu.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.
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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
- Yükümlü - Sevk Tarihleri
- Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022
- Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022
- Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.