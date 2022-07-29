Özgün Askerik yerleri açıklandı Celp yeri nasıl öğrenilir?
ÖZGÜN HABERLER

Askerik yerleri açıklandı: Celp yeri nasıl öğrenilir?

Askerlik yerleri için kritik açıklama geldi. E-Devlet üzerinden açıklanacak olan seçim ve sınıflandırma sonuçlarının belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri üçerli grup halinde tablo şeklinde yayınlanmıştı. Askerlik yerleri açıklandı. Peki, askerlik yeri nasıl öğrenilir? Ağustos askerlik celp ve sevk tarihleri ve askerlik yeri sorgulama ekranı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağustos askerlik yerleri açıklandı: Son dakika- E-Devlet MSB askerlik yeri sorgulama, öğrenme
Askerlik yerleri sorgulama

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihler açıklanmıştı. Asker adayları ise sevk, celp tarihleri ve askerlik yerleri konusunun detaylarını merak ediyorlar. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? İşte ağustos celp ve sevk tarihleri...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri için e-Devlet üzerinden açıklanan seçim ve sınıflandırma sonuçları belli oldu.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

  • Yükümlü - Sevk Tarihleri
  • Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022
  • Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022
  • Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Isırığı bir saat içinde öldürüyor

Isırığı bir saat içinde öldürüyor

​En tehlikeli türlerden biri fotoğraflandı.
Turizm gelirinde rekor artış

Turizm gelirinde rekor artış

​Geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 arttı.
Muhammeti çöp eve kapatan teyzenin eski kocasından tüyler ürperten iddialar

​İki yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi.

​TAG Otoyolu'nda çamur taşkını.

​Avrupa'da beş ligin Süper Kupası sahibini buluyor.

​Böyle tuhaflık ancak Yunanistan'da olur.

​"Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi."

​Karadeniz gazı için hummalı çalışma.

​Almanya'da 'karartma' günleri.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu ziyaretinde fiyatı açıklayacak.

​Eski HDP'li vekilin ablası etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.