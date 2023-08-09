Ağzının suyu akmak ne demek, anlamı, cümle içinde kullanımı
"Ağzının suyu akmak" deyimi, bir şeyin çok lezzetli olduğunu ve onu yemek istediğini ifade etmek için kullanılır. Genellikle, bir yemeği çok beğenen ve onu yemek istediğini belirten birini tanımlamak için kullanılır.
Ağzının suyu akmak deyiminin anlamı ne demek?
Çok beğenip imrenmek anlamı olan ağzının suyu akmak deyimi, genellikle beğenilen yiyeceklerin lezzetini anlatmak için kullanılmaktadır. Özenilen ve aşırı istenilen her şey için ''ağzının suyu aktı'' denilmektedir. Ağzının suyu akmak deyiminin yanında tercihe bağlı olarak parmaklarını yemek deyimi de kullanılmaktadır.
Ağzının suyu akmak cümle içinde kullanımı
- Mağazadaki deri elbiseyi görünce ağzının suyu aktı.
- Ablamın yaptığı yemeğin kokusu yayılınca ağzımın suyu aktı.
- Yeni çıkan cep telefonlarını görünce ağzının suyu aktı.
- Altınları çil çil masanın üstünde görünce ağzının suyu aktı.
- Bu yemek çok lezzetli, ağzım sulandı.
- Bu pastanın kokusunu duyunca ağzım sulandı.
- Bu yemeği görünce ağzım sulandı.