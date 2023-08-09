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Ağzının suyu akmak deyimi

Ağzının suyu akmak, deyimi günlük hayatta oldukça sık kullanılmakta. Ağzının suyu akmak deyimi çok beğenip isteyecek duruma gelmek, imrenmek anlamında kullanılır. Peki, ağzının suyu akmak deyiminin anlamı ne demek? İşte ağzının suyu akmak deyimi ile ilgili örnek cümleler.

15:48 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ağzının suyu akmak ne demek, anlamı, cümle içinde kullanımı

Ağzının suyu akmak ne demek, anlamı, cümle içinde kullanımı

"Ağzının suyu akmak" deyimi, bir şeyin çok lezzetli olduğunu ve onu yemek istediğini ifade etmek için kullanılır. Genellikle, bir yemeği çok beğenen ve onu yemek istediğini belirten birini tanımlamak için kullanılır.

Ağzının suyu akmak deyiminin anlamı ne demek?

Çok beğenip imrenmek anlamı olan ağzının suyu akmak deyimi, genellikle beğenilen yiyeceklerin lezzetini anlatmak için kullanılmaktadır. Özenilen ve aşırı istenilen her şey için ''ağzının suyu aktı'' denilmektedir. Ağzının suyu akmak deyiminin yanında tercihe bağlı olarak parmaklarını yemek deyimi de kullanılmaktadır.

Ağzının suyu akmak cümle içinde kullanımı

  1. Mağazadaki deri elbiseyi görünce ağzının suyu aktı.
  2. Ablamın yaptığı yemeğin kokusu yayılınca ağzımın suyu aktı.
  3. Yeni çıkan cep telefonlarını görünce ağzının suyu aktı.
  4. Altınları çil çil masanın üstünde görünce ağzının suyu aktı.
  5. Bu yemek çok lezzetli, ağzım sulandı.
  6. Bu pastanın kokusunu duyunca ağzım sulandı.
  7. Bu yemeği görünce ağzım sulandı.
En çok kullanılan deyimler ve anlamları
En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.

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