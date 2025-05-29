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Aile desteği devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeleri sıraladı

Aile desteği devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeleri sıraladı

13:2129/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile odaklı sosyal desteklerin devam edeceğinin müjdesini verdi. Erdoğan, doğum teşvik paketleri, kreş ve eğitim altyapısı yatırımları ve istihdam destekleri bu çerçevede uygulamaya konulan ana tedbirler olduğunu söyledi. Peki ailelere konut desteği olacak mı? İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle gittiği Azerbaycan'ın Laçın kentindeki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Aile desteği devam edecek mi?

Erdoğan, Aile Yılı ve nüfus krizine karşı alınacak tedbirleri de şöyle açıkladı: “Doğurganlık hızımızdaki gerileme, tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Buna kulak tıkayamayız. Türkiye’nin genç nüfus avantajını sürdürebilmesi için aile kurumunun desteklenmesi, doğurganlık oranlarının artırılması ve aile yapısının güçlendirilmesi gerekiyor.

Aileye yapılacak yardımlar neler?

Nüfusun yaşlanması sadece Türkiye’nin değil, birçok gelişmiş ülkenin karşı karşıya olduğu bir krizdir. Bu yüzden biz bu süreci beklemeden önleyici politikalarla karşılamak istiyoruz. Aile kurumunu güçlendirirken güçlü aileler kurmak için gençlerimizin önüne çıkan engelleri de kaldıracağız. Mutlu evliliklerin yolunu açacak, sağlıklı nüfus artışını sağlamak için teşvikleri artıracağız. Aile odaklı sosyal destekler, doğum teşvik paketleri, kreş ve eğitim altyapısı yatırımları, konut ve istihdam destekleri bu çerçevede uygulamaya konulan ana tedbirlerimiz. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak aileyi güçlendirmek, korumak ve yüceltmek zorundayız. Ekonomik ve sosyal destek projelerimizi artırarak devam ettireceğiz.

Türkiye'yi enerji alanında tarihi müjdelerle tanıştıran bir iktidar olarak yeni müjdelerimiz olacak. Vakti zamanı ve sırası geldikçe bu stratejik alanla ilgili müjdelerimizi milletimizle paylaşacağız."


#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Aile yılı
#aile destek paketi
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