Aile destek paketi parası yattı mı? Aile sosyal yardım başvuru ve ödeme detayları

Aile destek programı parası ne zaman ödenecek, sorusunun yanıtı destekten yararlanacak hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aile destek başvuru şartlarının yanında destek ödeme tarihleri de sorgulanıyor. peki Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri ne kadar verilecek? İşte detaylar.

Aile deste paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketinin ilk ödemesi, 29 Temmuz tarihinde başlamıştı. İkinci ödemelerin ise bugün itibariyle hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

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Aile deste paketi ne kadar?

Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.

Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.

Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, “Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar” dedi.

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