14 Mart Tıp Bayramı, normalde resmi tatil olmadığından sağlık kurumları hizmet vermeye devam ediyordu. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve Türk Tabipler Birliği ise bu tarihte grev kararı aldı. Sağlık ocakları ve aile sağlık merkezleri açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri bugün çalışıyor mu? 14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimlerden grev kararının ayrıntıları haberimizde.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün doktorların çalışıp çalışmadığı merak konudu oldu. Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, grev kararı aldıklarını duyurdu. Peki, bugün Sağlık ocakları ve aile sağlık merkezleri açık mı, kapalı mı?
Sağlık ocakları ve aile sağlık merkezleri açık mı, kapalı mı?
Aile Hekimleri yapılan açıklamaya göre 14 Mart’ta grevde olacak. İş bırakma eylemi yapılacağından aile hekimlerinin çalışma durumları değişiklik gösterebilir.
Hastalar ve hasta yakınları, sağlık hizmeti için ziyaret edecekleri sağlık kurumlarının çalışma durumunu o ilçenin Sağlık Müdürlüğü üzerinden veya Aile Sağlığı Merkezleri iletişim bilgilerinden kontrol edebilirler.
14 Mart resmi tatil olmadığından normal şartlarda sağlık kurumları çalışmaya devam ediyor.
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN GREV KARARI
Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada “ 14 Mart günü, mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV’deyiz! 14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, “Başka Bir Sağlık Sistemi”ni muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)REV’e davet ediyoruz. ifadeleri kullanıldı.