Airbnb Nedir? Güvenilir Midir?

Son yıllarda masrafların artmasıyla birlikte otel ve pansiyon fiyatları da gözle görülür bir şekilde arttı. Bunun sonucunda da akıllara airbnb nedir? sorusu gelmeye başladı. Daha uygun fiyatlı konaklama fırsatı arayan seyahat severler airbnb gibi uygulamalar önemli bir şans haline geldi. Bu uygulamayı kullanan kişiler otel ya da pansiyonlara yüksek ücretler ödemek yerine oda kiralamayı tercih etmekte ve ucuz bir şekilde konaklama imkanı elde etmektedir.

https://medium.com/@seyyah365/airbnb-nedir-güvenilir-mi-airbnb-istanbul-170675f9261e

En temel anlamıyla airbnb, ev sahiplerinin evlerinin bir bölümünü kiralamasını sağlayan ve ev sahibi ile kiracıları bir araya getiren bir platformdur.

Bu uygulama sayesinde ev sahipleri kullanmadıkları odaları kiraya vererek değerlendirmekte ve ek gelir elde etmektedir.

Buna karşılık kiracı da otellere yüksek miktarda para ödemek yerine daha ucuz bir şekilde konaklama imkanı elde etmektedir.

Dilerseniz airbnb uygulaması aracılığıyla evinizin bir bölümü yerine tamamını kiraya verebilirsiniz.

Airbnb uygulamasını Türkçe dahil birçok dilde kullanabilirsiniz.

179 TL indirim için burayı ziyaret edebilirsiniz:

http://www.airbnb.com.tr/c/canp103

Airbnb’nin Çalışma Şekli Nasıldır?

İlk olarak airbnb de ilan oluşturmak isteyen bir kullanıcı, kiralayacağı evin ya da odanın fotoğrafını çeker ve uygulamaya yükleyerek ilanını oluşturmuş olur.

Ardından ev ya da oda arayan kullanıcılar, kendi tercihleri doğrultusunda uygun evi bulur ve ev sahibine rezervasyon yaptırmak isteğini bildiren bir mesaj gönderir.

Eğer ev sahibi bu isteği onaylarsa işlemlere başlanır. Ancak unutulmamalıdır ki ev sahibi herhangi bir neden belirtmeksizin rezervasyon talebini reddedebilir.

Bu aşamada ev sahibi rezervasyon talebini onaylayana kadar kiracının ödediği para airbnb’de kalır.

Ev sahibi rezervasyon talebini onayladıktan sonra kiracıya evin detaylarını ve adresini mesaj olarak gönderir. Böylece iki taraf arasında direkt temas sağlanmış olur.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra para ev sahibinin hesabına geçer. Ve rezervasyon tamamlanmış olur.

Konaklama süresi sona erdikten sonra hem ev sahibi hem de kiracı platform üzerinden değerlendirme yazısı yazabilir ve puanlama yapabilir.

Özellikle airbnb uygulamasında puan ve yorumlar oldukça önemlidir. Çünkü kullanıcılar evler hakkında yapılan yorum ve puanlara oldukça dikkat ederler. Bu nedenle ilanınızın değeri yorum ve puanlamaya bağlıdır.

Eğer bir evin puanı düşükse kullanıcılar o evden tedirgin olacak ve muhtemelen evi kiralamayacaktır.

Airbnb Nasıl Kullanılabilir?

Uygulamayı kiracı ya da ev sahibi sıfatıyla kullanabilirsiniz. Eğer ev ya da oda arıyorsanız ilk olarak yapmanız gereken işlem airbnb uygulamasına üye olmaktır. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra nerede ne zaman ya da kaç kişi kiralama yapacağınızı seçebilirsiniz. Karşınıza gelecek sayfadaki ilanlardan seçim yapabilirsiniz. Eğer kararsız iseniz beğendiniz ilanı favoriye ekleyebilir ve sonra da bakabilirsiniz. Ev sahibine sorularınız varsa ev sahibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğer aradığınız evi bulduysanız ev sahibine rezervasyon talebi gönderebilirsiniz. Bu talebin ardından otomatik olarak ödeme sayfasına yönlendirilirsiniz ve kredi kartınız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ev sahibi talebinizi onaylarsa konaklama işlemlerine başlayabilirsiniz. Ancak ev sahibinin sebep göstermeksizin talebinizi reddedebileceğini unutmamalısınız.

Ev Ya Da Oda Kiralama Nasıl Yapılır?

Eğer kiracı değil de ev sahibiyseniz daha farklı bir prosedür takip etmeniz gerekecektir.

Hesap oluşturduktan sonra ev ya da oda kiralama seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ardından uygulama sizden evin oda sayısı, fiziksel özellikleri gibi bilgileri girmenizi isteyecektir. Odanızı en fazla kaç kişiye kiralayabileceğiniz ya da kaç paraya kiralayacağınızı bu alana girebilirsiniz.

Dilerseniz ilanınızın fotoğraf ve videolarını da uygulamaya yükleyebilirsiniz.

Ardından belirtmek istediğiniz husus ya da uyarılarınız varsa açıklama bölümüne yazabilir ve kiracıları bilgilendirebilirsiniz.

İlan verme süreciniz bu işlemle birlikte sona erecektir. Bu aşamadan itibaren ilanınızı ziyaret edenlerin sayısını görebilir ve rezervasyon taleplerini görebilirsiniz. Eğer dilerseniz rezervasyonu onaylar ya da reddebilirsiniz.

Kirayı Nasıl Ödeyeceksiniz?

Şunu belirtmek gerekir ki kira ücretleri airbnb tarafından değil, tamamen ev sahibi tarafından belirlenir.

Ayrıca ev sahipleri ödeme seçeneklerini kendisi belirleyebilir. Normal şartlarda kredi kartı, paypal gibi araçlarla oda kiranızı ödeyebilirsiniz.

Bazı ev sahipleri kira fiyatına ek olarak bazı ücretlendirmeler getirmektedir. Getirilen bu ek ücretler genelde, eşyaları korumak amacıyla yaptırılan güvenlik depozitosu, temizlik ücreti gibi ücretlerdir.

Ayrıca airbnb uygulaması aracı platform olarak belli bir yüzde servis ücreti tahsil etmektedir.

Airbnb Güvenilir Bir Platform Mudur?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki airbnb uygulaması son derece güvenilir bir uygulamadır. Çünkü normalde kiralayacağınız evle alakalı yorumlara ya da değerlendirmelere ulaşmanız mümkün değildir.

Ancak airbnb uygulaması sayesinde kiralık evlerle alakalı yorum ve puanları görebilir ve güvenli bir tercih yapabilirsiniz.

Ayrıca airbnb uygulamasının puan ve yorum sistemi, ev sahiplerini denetleme mekanizması olarak çalışmaktadır. Çünkü puanların ve yorumların önemli olduğunu bilen ev sahipleri, kiracıları mutlu etmek için ellerinden geleni yapmaktadır.

Sorularımı Kime Soracağım?

airbnb uygulaması müşteri memnuniyetine ve müşterilerin sorunlarını çözmeye büyük önem vermektedir.

Bu nedenle, rezervasyonlarınız, talepleriniz, ödeme seçenekleri vb birçok hususta 7/24 uygulama üzerinden temsilcilere sorabilirsiniz. Bunu yaparken de 11 farklı dili kullanma seçeneğine sahip olacaksınız.

Rezervasyon İptali Yapılabilir Mi?

Airbnb müşterilerini mağdur etmemek adına birçok politikaya sahiptir. Rezervasyon iptali konusunda da uygulama belli başlı imkanlar tanımakadır. Bu imkanları; Esnek, Orta ve Katı seçenekler olarak üç ana başlıkta inceleyebiliriz.

Esnek iptal politikasına göre, hizmet ve temizlik bedelleri belli koşullar altında kiracıya iade edilmektedir. Konaklama bedeli ise, platforma yapılacak olan şikayet ve anlaşmazlıklar neticesinde kiracıya iade edilmeyebilir.

Ortaya çıkacak olan problemlerde airbnb ara bulucudur. Ve hakem olarak son kararı verir.

Yönergeleri takip etmeniz neticesinde rezervasyonunuzu esnek politika sayesinde kolaylıkla iptal edebilirsiniz.

Esnek iptal politikası airbnb tarafından istenildiği zaman değiştirilebilmektedir.

Orta İptal Politikası

Bu politika doğrultusunda rezervasyon iptali neticesinde temizlik ve hizmet ücretleri kiracıya geri ödenmektedir.

Ancak şikayet ya da anlaşmazlık durumlarında konaklama ücretinin kiracıya geri ödenmesi gerçekleşmeyebilir. Ayrıca airbnb bu konuda en son kararı verecek olan kurumdur.

Katı İptal Politikası

Eğer kiracı, rezervasyonunu iptal ederse belli koşullar gerçekleştikten sonra hizmet ve temizlik bedelleri kiracıya geri ödenir.

Ancak konaklama konusunda aynı durum geçerli değildir. Rezervasyon tarihinden itibaren 48 saat içerisinde rezervasyonunuzu iptal edebilirsiniz. Bu durumda konaklama ücreti size geri ödenecektir.

Ancak diğer politikalarda olduğu gibi şikayet ve anlaşmazlık durumunda konaklama ücretinin iadesi kararını verecek olan kurum airbnb uygulamasıdır.

Dolayısıyla bu üç politika neticesinde isteğiniz zaman rezervasyon iptali yapabilirsiniz. Rezervasyon iptali neticesinde temizlik ve hizmet bedellerini alabilme şansınız oldukça yüksektir.

Ancak konaklama ücretinin geri ödenmesi konusunda belli şartlar bulunmaktadır. Şikayet ve anlaşmazlık olması durumunda airbnb uygulaması gerekli görürse ücret iadesi yapabilir ya da ücret iadesi işlemini iptal edebilir. Çünkü ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiden tamamen airbnb uygulaması sorumludur. Ve hakem olarak dilediği kararı verebilme yetkisi airbnb platformuna aittir. Dolayısıyla tüm ücret iadelerinin son kararı airbnb’ye aittir.