Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AK Parti’nin milletvekili sayısı arttı: İşte Meclis sandalye dağılımı

AK Parti’nin milletvekili sayısı arttı: İşte Meclis sandalye dağılımı

15:2221/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hangi partinin kaç milletvekili var?
Hangi partinin kaç milletvekili var?

İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu resmen AK Parti'ye katıldı. Zorlu'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Peki AK Parti milletvekili sayısı kaç? İşte partilerin milletvekili sayısı son durum bilgileri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya rozetini taktı. Peki AK Parti’nin kaç milletvekili var? İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve DEM Parti milletvekili sayısı.

Hangi partinin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) 268

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 130

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM PARTİ) 57

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 47

İYİ PARTİ 28

YENİ YOL PARTİSİ 25

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 16

HÜR DAVA PARTİSİ 4

YENİDEN REFAH PARTİSİ 4

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 3

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 2

GELECEK PARTİSİ 2

EMEK PARTİSİ 2

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

DEMOKRATİK SOL PARTİ 1

DEMOKRAT PARTİ 1

#AK Parti
#AK Parti milletvekili sayısı
#CHP
#MHP
#İYİ Parti
#Saadet
#Gelecek
#Deva

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? MSB Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları