İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu resmen AK Parti'ye katıldı. Zorlu'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Peki AK Parti milletvekili sayısı kaç? İşte partilerin milletvekili sayısı son durum bilgileri.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya rozetini taktı. Peki AK Parti’nin kaç milletvekili var? İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve DEM Parti milletvekili sayısı.
Hangi partinin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) 268
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 130
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM PARTİ) 57
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 47
İYİ PARTİ 28
YENİ YOL PARTİSİ 25
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 16
HÜR DAVA PARTİSİ 4
YENİDEN REFAH PARTİSİ 4
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 3
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 2
GELECEK PARTİSİ 2
EMEK PARTİSİ 2
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
DEMOKRATİK SOL PARTİ 1
DEMOKRAT PARTİ 1