AK Parti Uşak İl Teşkilatı 31 Mart 2024 mahalli ve idari seçimleri için belediye başkan adaylarını tanıtmak için Yeni Kapalı Spor Salonunda Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Uşak Belediye Başkanlığı için mevcut Başkan Mehmet Çakın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildiği açıklanmıştı. Peki Uşak AK Parti ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi.
AK PARTİ UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Uşak belediye başkan adayı Mehmet Çakın oldu.
AK PARTİ BANAZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Banaz belediye başkan adayı Mehmet Cevizci oldu
AK PARTİ EŞME BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Eşme belediye başkan adayı Hacı Mustafa Çetin oldu.
AK PARTİ KARAHALLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Karahallı belediye başkan adayı Ali Topçu oldu.
AK PARTİ SİVASLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Sivaslı belediye başkan adayı Bahri Azatçam oldu.
AK PARTİ ULUBEY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Ulubey belediye başkan adayı Veli Koçlu oldu.
Kızılcasöğüt belediye başkan adayı Güngör Oral
Pınarbaşı belediye başkan adayı Mehmet İncekara
Selçikler belediye başkan adayı Osman Bulut
Tatar belediye başkan adayı Zafer Gün
Yeleğen belediye başkan adayı Oktay Çetin