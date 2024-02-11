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Uşak AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi

Uşak AK Parti belediye başkan adayları isim listesi, seçmenler tarafından merak konusu olmayı sürdürüyor. AK Parti Uşak İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 seçimleri için 5 ilçe ve 5 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Peki AK Parti Uşak belediye başkan adayı kim oldu? Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey AK Parti belediye başkan adayları isim listesinde kimler yer alacak?

14:26 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 14:26 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Uşak belediye başkan adayları 2024
AK Parti Uşak belediye başkan adayları 2024

AK Parti Uşak İl Teşkilatı 31 Mart 2024 mahalli ve idari seçimleri için belediye başkan adaylarını tanıtmak için Yeni Kapalı Spor Salonunda Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Uşak Belediye Başkanlığı için mevcut Başkan Mehmet Çakın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildiği açıklanmıştı. Peki Uşak AK Parti ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi.

AK PARTİ UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Uşak belediye başkan adayı Mehmet Çakın oldu.

AK PARTİ BANAZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Banaz belediye başkan adayı Mehmet Cevizci oldu

AK PARTİ EŞME BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Eşme belediye başkan adayı Hacı Mustafa Çetin oldu.

AK PARTİ KARAHALLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Karahallı belediye başkan adayı Ali Topçu oldu.

AK PARTİ SİVASLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Sivaslı belediye başkan adayı Bahri Azatçam oldu.

AK PARTİ ULUBEY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Ulubey belediye başkan adayı Veli Koçlu oldu.

Kızılcasöğüt belediye başkan adayı Güngör Oral

Pınarbaşı belediye başkan adayı Mehmet İncekara

Selçikler belediye başkan adayı Osman Bulut

Tatar belediye başkan adayı Zafer Gün

Yeleğen belediye başkan adayı Oktay Çetin

31 Mart 2019 Uşak Yerel Seçim Sonuçları

#Uşak
#AK Parti
#Uşak belediye başkan adayları 2024
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Isparta AK Parti ilçe belediye başkan adayları listesi 2024 belli oldu