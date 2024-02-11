AK Parti Uşak İl Teşkilatı 31 Mart 2024 mahalli ve idari seçimleri için belediye başkan adaylarını tanıtmak için Yeni Kapalı Spor Salonunda Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Uşak Belediye Başkanlığı için mevcut Başkan Mehmet Çakın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildiği açıklanmıştı. Peki Uşak AK Parti ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi.