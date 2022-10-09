Özgün Akbanktan kredi kartı işlemi mükerrer kayıt özrü geldi
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Akbank’tan kredi kartı işlemi mükerrer kayıt özrü geldi

Akbank kredi kartı kullanıcıları, bu sabah taksitlerinin iki kez çekilmesi gibi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Sorunla ilgili Akbank'tan iki açıklama geldi. Banka yaptığı açıklamada, “Kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akbank kredi kartı mükerrer kayıt sorunu çözüldü mü?
Akbank

Akbank’ın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde bugün yeni bir teknik arıza yaşandı. Akbank müşterileri, kredi kartı işlemlerinde taksitlerin iki kez çekilmesi gibi bir sorunla karşı kaldıklarını belirten paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Akbank kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıt limit sorunu çözüldü mü?

Akbank’tan yaşanan bu soruna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi: “Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.” Bankanın resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz." denildi.

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