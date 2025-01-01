Diyanet namaz vakitleri akşam ezan saati, İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı kaçta okunacak iftar saati kaç gibi sorular üç ayların başlamasıyla birlikte bugünü oruçlu geçiren vatandaşların cevabını aradığı konular arasında yer almakta. Üç aylar, yani Receb, Şaban ve Ramazan ayları, İslam takviminde büyük bir öneme sahiptir.

Bu aylar, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca yağdığı, ibadetlerin sevaplarının katlandığı mübarek zaman dilimleridir. Bu süreçte tutulan orucun da sevabı oldukça büyüktür.

Akşam ezanı, günlük ibadetlerin önemli bir parçası ve birçok kişi "akşam ezanı saat kaçta?" bilgilerin yanıtını merak eder.

İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

İstanbul akşamı namazı vakti: 17:53

Ankara akşam ezanı saat kaçta?

Ankara akşamı namazı vakti: 17:41

İzmir akşam ezanı saat kaçta?

İzmir akşamı namazı vakti: 18:08

Bursa akşam ezan saati kaçta?

Bursa akşamı namazı vakti: 17:551

Antalya akşam ezanı saat kaçta?

Antalya akşamı namazı vakti: 17:58

Konya akşam ezanı saat kaçta?

Konya akşamı namazı vakti: 17:48

Adana akşam ezan saati kaçta?

Adana akşamı namazı vakti: 17:39

Gaziantep akşam ezan saati kaçta?

Gaziantep akşamı namazı vakti: 17:31

Şanlıurfa akşam ezan saati kaçta?

Şanlıurfa akşamı namazı vakti: 17:25

Kocaeli akşam ezan saati kaçta?

Kocaeli akşamı namazı vakti: 17:50

Mersin akşam ezan saati kaçta?

Mersin akşamı namazı vakti: 17:43

Diyarbakır akşam ezan saati kaçta?

Diyarbakır akşamı namazı vakti: 17:17



