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Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası 16 turunda Al Ittifaq ile karşılaşıyor

Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda Al Nassr, Al Ittifaq ila karşılaşacak. Nefes kesecek maç bugün saat 17.45’te başlayacak. Ligde 9 maçlık yenilmemezlik serisi yakalayan Al Nassr Arabistan Kral Kupası’nda gruplarda namağlup çıkmayı başardı. Çeyrek final için sahaya çıkacak yıldızlar karması Nassr’da bugün Cristiano Ronaldo, Talisca ve Sadio Mane gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Peki, Al Nassr - El İttifak maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı.

09:52 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 09:52 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Al Nassr - Al Ittifaq

Al Nassr - Al Ittifaq

Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda Al Ittifaq ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma bugün saat 17.45’te başlayacak. Birçok kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynana son 10 karşılaşmada 4 Al Naasr ve 2 Al Ittıfaq galibiyetini bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bugün Al Naasr’ın en büyük kozları yine Ronaldo ve Talisca olacak. Peki, Al Nassr - Al Ittifaq hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

AL NASSR - AL ITTİFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turu Al Nassr - Al Ittıfaq maçı
bugün saat 17.45
’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Maçın canlı skor ve canlı sonuç ekranını haberimizden takip edebilirsiniz.

AL NASSR - AL ITTİFAQ CANLI SKOR

AL NASSR - AL ITTİFAQ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

3 Abdullah Madu

5 Abdullah Al Amri

12 Nawaf Boushal

15 Alex Telles

27 Aymeric Laporte

6 Seko Fofana

25 Otavio

29 Abdulrahman Ghareeb

94 Anderson Talisca

7 Cristiano Ronaldo

AL ITTIFAQ

48 Paulo Victor

4 Jack Hendry

32 Marcel Tisserand

10 Jordan Henderson

11 Ali Hazzazi

13 Hamdan Al Shamrani

19 Demarai Gray

25 Georginio Wijnaldum

29 Mohammed Abdulrahamn Yousef

99 Robin Quaison

7 Mohammed Al Kuwaykibi



#Al Nassr
#Al Ittifaq
#Suudi Arabistan Kral Kupası
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