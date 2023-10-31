Al Nassr - Al Ittifaq
Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda Al Ittifaq ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma bugün saat 17.45’te başlayacak. Birçok kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynana son 10 karşılaşmada 4 Al Naasr ve 2 Al Ittıfaq galibiyetini bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bugün Al Naasr’ın en büyük kozları yine Ronaldo ve Talisca olacak. Peki, Al Nassr - Al Ittifaq hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.
AL NASSR - AL ITTİFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AL NASSR - AL ITTİFAQ CANLI SKOR
AL NASSR - AL ITTİFAQ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
3 Abdullah Madu
5 Abdullah Al Amri
12 Nawaf Boushal
15 Alex Telles
27 Aymeric Laporte
6 Seko Fofana
25 Otavio
29 Abdulrahman Ghareeb
94 Anderson Talisca
7 Cristiano Ronaldo
AL ITTIFAQ
48 Paulo Victor
4 Jack Hendry
32 Marcel Tisserand
10 Jordan Henderson
11 Ali Hazzazi
13 Hamdan Al Shamrani
19 Demarai Gray
25 Georginio Wijnaldum
29 Mohammed Abdulrahamn Yousef
99 Robin Quaison
7 Mohammed Al Kuwaykibi