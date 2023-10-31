Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda Al Ittifaq ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma bugün saat 17.45’te başlayacak. Birçok kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynana son 10 karşılaşmada 4 Al Naasr ve 2 Al Ittıfaq galibiyetini bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bugün Al Naasr’ın en büyük kozları yine Ronaldo ve Talisca olacak. Peki, Al Nassr - Al Ittifaq hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.