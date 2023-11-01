Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Belediye Kütahyaspor ile kozlarını paylaştı. Süper Lig ekibi Alanyaspor maçtan 4-1 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı. Mücadelede gol perdesini açan taraf 27. dakikada Sisto oldu. 34. dakikada Janvier farkı ikiye çıkaran golü atarken Anderson ise 43. dakikada skoru 3-0 yaptı. Belediye Kütahyaspor 63. dakikada Berkant'la farkı 2'ye çıkaran golü atarken müsabakada son sözü 80. dakikada Anderson söyledi ve maçın skorunu tahin etti. Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.