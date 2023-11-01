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Alanyaspor ZTK 3. turda Belediye Kütahyaspor'u 4-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alanyaspor 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç Alanyaspor’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 27’ Pione Sisto, 34’ Nicolas Janvier, 43’ Anderson, 63’ Berkant Kök ve 80’ Anderson’dan geldi. Alanyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tura yükseldi. Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maç özeti haberimizde.

09:45 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:00 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Alanyaspor 4-1 Belediye Kütahyaspor Maç Özeti

Alanyaspor 4-1 Belediye Kütahyaspor Maç Özeti

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Belediye Kütahyaspor ile kozlarını paylaştı. Süper Lig ekibi Alanyaspor maçtan 4-1 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı. Mücadelede gol perdesini açan taraf 27. dakikada Sisto oldu. 34. dakikada Janvier farkı ikiye çıkaran golü atarken Anderson ise 43. dakikada skoru 3-0 yaptı. Belediye Kütahyaspor 63. dakikada Berkant'la farkı 2'ye çıkaran golü atarken müsabakada son sözü 80. dakikada Anderson söyledi ve maçın skorunu tahin etti. Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

ALANYASPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maç özetini izlemek için

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#Alanyaspor
#Belediye Kütahyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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