ALES 3 BAŞVURU EKRANI 2025: ALES/3 başvurusu ne zaman alınacak, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?

Yüksek lisans, doktora ve akademik personel adaylarının girmesi gereken ALES/3 oturumu için geri sayım sürüyor. ÖSYM takviminde yer alan tarihler doğrultusunda başvuru ve sınav süreci belli olacak. İşte 2025 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi hakkında merak edilen detaylar…

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.

ALES/3 SINAV TARİHİ

Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.