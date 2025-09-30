ALES 3 BAŞVURU EKRANI 2025: ALES/3 başvurusu ne zaman alınacak, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES/3 sınavı için hazırlıklar başladı. ÖSYM tarafından yılda üç kez yapılan ALES’in 2025 yılındaki son oturumu olan ALES/3 için başvuru ve sınav tarihi merak ediliyor. Peki, 2025 ALES/3 başvuruları hangi tarihte başlayacak, sınav ne zaman yapılacak?
Yüksek lisans, doktora ve akademik personel adaylarının girmesi gereken ALES/3 oturumu için geri sayım sürüyor. ÖSYM takviminde yer alan tarihler doğrultusunda başvuru ve sınav süreci belli olacak. İşte 2025 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi hakkında merak edilen detaylar…
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.
ALES/3 SINAV TARİHİ
Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.