ALES 3 TARİHİ 2025 | ALES oturumu ne zaman, saat kaçta?

2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için adaylarda büyük heyecan var. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimi doğrultusunda başvuru süreci sona erdi. Artık adaylar, “ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?” sorularına yanıt arıyor.

ALES 3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

ALES 3 GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 2 hafta öncesinde erişime açılması bekleniyor.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.