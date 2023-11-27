ALES
ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. 2023 ALES sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranı için tüm gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) sonrası sınav netlerini hesaplamaya başlayan adaylar ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sonuçları aralık ayında ilan edilecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.