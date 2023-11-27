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ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için geri sayım başladı. Bu yılın 3'üncü ALES sınavı 19 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından tamamlandı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunu kişiler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:03 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ALES

ALES

ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. 2023 ALES sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranı için tüm gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) sonrası sınav netlerini hesaplamaya başlayan adaylar ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sonuçları aralık ayında ilan edilecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



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