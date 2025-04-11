ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES sınavı hakkında detaylar

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Sınav süresi 150 dakika olup, adaylara 100 soru için bu süre tanınacak. Sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) tarihi ve detayları ÖSYM tarafından açıklandı. 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilk oturumu, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Sınav süresi 150 dakika olacak ve adaylar, toplamda 100 soru için bu süreyi kullanacak. Sınav sonuçlarının ise 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.
ALES/1 SORULARI VE SÜRESİ
Sınavda adaylara, 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. Toplamda 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Engelli adaylara, durumlarına göre 30 dakika ek süre verilecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGLERİ HAKKINDA
Sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılmaktadır.
Bu doğrultuda, adayların 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren sınav giriş yerlerini kontrol etmeleri beklenmektedir.