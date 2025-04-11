ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES sınavı hakkında detaylar

2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) tarihi ve detayları ÖSYM tarafından açıklandı. 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilk oturumu, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Sınav süresi 150 dakika olacak ve adaylar, toplamda 100 soru için bu süreyi kullanacak. Sınav sonuçlarının ise 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.