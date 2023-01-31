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Almanya'da ocak ayı enflasyon açıklandı mı?

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayı enflasyon verilerinin 31 Ocak yerine 6-10 Şubat haftasında açıklanacağını duyurdu. Ertelemenin nedeni ise teknik sorunlardan kaynaklı olduğu açıklandı. Piyasalar, Almanya’da aralık ayında yüzde 8,6 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 9,2'ye çıkmasını bekliyor.

09:52 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Almanya enflasyon açıklamasını erteledi

Almanya enflasyon açıklamasını erteledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), veri işlemede teknik sorunlar nedeniyle ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin bir hafta geç açıklanacağını bildirdi. Destatis tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerden gelen verilerin işlenmesinde teknik sorunlar nedeniyle ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin, 31 Ocak yerine 6-10 Şubat haftasında açıklanacağı belirtildi.

Almanya’da ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Açıklamada, kesin tarihin 3 Şubat’ta belli olacağı ifade edildi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada da Euro Bölgesi ocak ayı enflasyon verilerinin yine de planlandığı gibi 1 Şubat’ta yayımlanacağı kaydedildi. Eurostat, Almanya verilerini ise zaman serisi verileriyle tahmini kullanacak.

Enflasyon verileri, yatırımcılar tarafından çok yakından izlenirken; Almanya’nın Euro Bölgesi'ndeki en büyük ekonomisine sahip olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak Eurostat verilerinin piyasalarca ihtiyatla izlenmesi bekleniyor.

Alanya’ta enflasyon yüzde kaç?

Bugün ekonominin genel ekonomik koşullarının hızla değiştiği bir dönemde zaman serisi verileri eleştiri konusu olurken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Euro Bölgesi'ndeki enflasyonu uzun süre hafife almasının nedenlerinden biri de bu verilerden kaynaklandığı belirtiliyor. Piyasalar, Almanya’da aralık ayında yüzde 8,6 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 9,2'ye çıkmasını bekliyor.



#almanya
#almanya ocak enflasyonu
#enflasyon
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Almanya'da ocak ayı enflasyon açıklandı mı?
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