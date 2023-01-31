TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümüne, fragmanına ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 44. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan: Büyük Selçuklu 44. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 45. BÖLÜM FRAGMANI

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 44. BÖLÜM ÖZETİ

Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış’ın Surmari’ye yaptığı baskın ve Alexander’ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi. Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek? Kutalmış’ın aldığı Surmari, Alparslan’ın kılıç hakkıydı. Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak?

Ani’ye Bizans imparatoru tarafından gönderilen Leon, Grigor’un hakimiyetinin önüne geçebilecek, imparatorun isteklerini tekfura yaptırabilecek mi? Leon’un gelişiyle Grigor’un Ani ve civar topraklardaki ağırlığı kaybolacak. Grigor buna karşı bir önlem aldı mı?

Yınal’ın ölümü üzerine sakladığı hazinenin peşine hem Kutalmış hem Leon düşecek. Alparslan da böyle büyük bir hazinenin rakiplerinin eline geçmemesi için uğraşacak, fakat ummadığı bir ihanetle karşı karşıya gelecek. Grigor’un yanında yer alan Öke’nin bu hazine üzerindeki planları nedir?

Başındaki Zeren belasına son veren Seferiye Alparslan ve kendi üzerine oynanan oyunlara karşı erinin yanında sarsılmaz bir dağ gibi durmaya devam edecek. Seferiye, Alparslan’a her daim desteğini sürdümeye devam ediyor.



