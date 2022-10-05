Altın yorumu: Altın düştü mü çıktı mı? Altın fiyatları son durum

Altın fiyatları sarı metale yatırım yapan ya da yatırımını altına yapacak olanlarca merak ediliyor. Altın fiyatları ne olur, altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? soruları gündemde yer alırken, altın ve gümüş fiyatları, ABD Hazine tahvillerindeki düşüşün ve jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle yükseldi. Gümüş fiyatları dün yüzde 9'a yakın artarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD’nin Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alması da gerilimi tırmandırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle piyasalarda güvenli limana olan talep arttı ve altın-gümüş fiyatları yükseldi. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Gram altın ne kadar? İşte 5 Ekim 2022 canlı altın fiyatları son durum bilgileri.

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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 1.032,23 TL, Gram altın fiyatı satış 1.037,74 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın gram fiyatı alış 1.030,95 TL, Spot altın gram fiyatı satış 1.031,18 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alış 1.718,18 TL,

Ons altın fiyatı satış 1.718,60 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.650,33 TL, Çeyrek altın fiyatı satış 1.686,81 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatları alış 6.598,05 TL,

Cumhuriyet altın fiyatları satış 6.723,29 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.288,81 TL, Yarım altın fiyatı satış 3.372,07 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.598,05 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.723,29 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.782,89 TL, Ata altın fiyatı satış 6.953,59 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik gram fiyatı alış 567,72 TL,

14 ayar bilezik gram fiyatı satış 679,17 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 936,80 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 969,82 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse fiyatı alış 16.661,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.956,00 TL,

Altın fiyatlarında son durum: Analistlerden dikkat çeken altın yorumu

TD Securities emtia stratejisti Bart Melek konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Güçlü verilerin ileride daha agresif bir Fed faiz yoluna işaret etmeye devam etmesi nedeniyle sarı metal ekim ayına risk taşımaya devam edecek” dedi.

Yatırımcılar merkez bankası para politikasının seyri hakkında daha fazla ipucu için cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerini takip edecek. Bu beklenti altının önümüzdeki süreçte oynak bir seyir izleyebileceğini gösteriyor. Uzmanlar verilerin güçlü gelmesinin altın için negatif etki doğurabileceğini belirtti.’

Altında haftalık kapanış kritik

İktisatbank Günlük Bülten’deki altın ve gümüş yorumunda ise değerli metallerdeki yükselişin bu hafta sürebileceği belirtildi. Uzmanlar değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi: “Günlerdir artan jeopolitik riskler ile pusuda bekleyen altın, dün 1685 dolar seviyesinde bulunan teknik direnç seviyesinin üzerine yükseldi. Haftalık kapanış müsade ederse, daha da yukarıda 1760 dolar seviyesi radar menziline girebilir.

Gümüş tek bir günde yüzde 9 artarak küresel risk iştahındaki toparlanmayı teyit etti. Pandemi dönemi dibi olan 11,6 dolar ile sonrasında tepe olan 30 doların yüzde 50 düzeltme seviyesi 20,8 dolara tekabül ediyor. Seviyenin üzerinde olası bir haftalık kapanış, daha da yukarıda 22 dolar seviyesine doğru bir atağın önünü açabilir”

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