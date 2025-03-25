Altın fiyatlarında son durum 25 Mart 2025: Çeyrek, yarım, cumhuriyet, gram altın fiyatı

Hem küresel hem de iç piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Altın yatırımcılarının da anlık olarak takibinde bulunan gram altın fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından akşam saatlerinde 3 bin 690 lira seviyelerinden işlem görüyor. Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın türleri ile altının ons ve kilogram fiyatlarındaki son veriler de netleşti. İşte 25 Mart 2025 tarihli altın piyasasındaki son gelişmeler.





ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

Gram altın satış fiyatı: 3 bin 690 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6 bin 102 TL

Yarım altın satış fiyatı: 12 bin 206 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24 bin 312 TL

Altının ons fiyatı 3 bin 24 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 24 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 722 bin lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8821 lira, satışta 38,0339 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8335 lira, satışta 37,9851 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyinde seyrediyor.

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 722 bin liraya geriledi





Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 722 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 713 bin lira, en yüksek 3 milyon 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 722 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 729 bin liradan tamamlamıştı.





KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 245 milyon 586 bin 363,56 lira, işlem miktarı ise 1.413,04 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 327 milyon 164 bin 328,54 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.





GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?





Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 684 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 3 bin 677 liradan tamamladı.





Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 684 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 290 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 3 bin 16 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna ilişkin belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon endişeleri de güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.





ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanacak karşılıklılık esaslı tarifeleri daraltarak bazı sektörleri muaf tutabileceği belirtildi. Öte yandan, Trump, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini kaydetti.



