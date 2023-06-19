ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Fed böylece Mart 2022'de başladığı faiz artırım döngüsünde frene basmış oldu ancak Fed yetkilileri sene sonuna kadar 25'er baz puanlık iki faiz artışı daha öngördü. ABD dolarının güçlü duruşunu sürdürmesi nedeniyle ons altın tarafında baskı oluşurken gram altında da yatay seyir hakim oluyor. İşte, 19 Haziran 2023 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu sorularının yanıtları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.487,15 TL

Gram altın satış: 1.487,40 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.398,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.443,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.795,00 TL

Yarım altın satış: 4.887,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.532,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 9.728,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.539,02 TL

Tam altın satış: 9.733,86 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı 1.339,55 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı 1.356,90 TL

Altın yorumu: altın yükselir mi düşer mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. FED'in faiz kararından sonra ons altında da gelişme yaşandı. Necmettin Batırel'den yeni yatırım tavsiyeleri geldi. Doların yanı sıra altında da düşüş bekleyen Batırel, rekor üstüne rekor kırarak 1480 lirayı aşan gram altının 1300 liraya kadar gerileyeceğini öne sürdü. Batırel, 23.65 lirayı aşan doların da 21 liraya düşeceğini öne sürdü. Elinde altını ve doları olan vatandaşa "satın" tavsiyesinde bulunan Batırel, "Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkarırsa, dolar 21.00 TL'ye düşer. Bu durumda altının onsu 1950 dolarda kalsa dahi şu anda 1480 liradan satılan gram altın 1300 liraya iner.. Altında mevcut seviyeden satış yapın, düşünce alın." paylaşımı yaptı.

Ons altın ne kadar olur?

Merak edilen tüm soruları Finans Analisti İslam Memiş'in yorumladı. İslam Memiş'in yorumları şu şekilde: “Gözlerimiz 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez faiz artırımına giderse dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz.

Eğer Merkez Bankası'ndan bu yönde bir karar gelirse gram altın TL fiyatı 1350 TL seviyesinin altına kısa vade için sarkabilir. İşte bu kısa vadeli düşüşler alım fırsatı sunabilir. Ons altında yaz aylarında 2 bin 350 dolar seviyesine kar bir yükseliş beklentimiz var.

Gram altın fiyatı yaz aylarında 1.450/1.500 TL civarına tekrar yükselecektir. Düğün yapacak olan altın borcu olan ya da altın yatırımı yapacak vatandaşların haziran ayı içerisinde öngördüğümüz 1,350 TL seviyesinin altına düştüğünde bir alım fırsatı olarak ön planında durabilir. Düşüşler kısa vade kalabilir.

Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Orta ve uzun vadede pozitif beklentimiz halen devam ediyor. Elinde altın olan vatandaşlar satış için acele etmemeli. Bankaların alım-satış arasında geniş bir bant var. Bununda önümüzdeki haftalarda normalleşeceğini göreceğiz. Bu zamanlarda alım yapmak daha karlı olabilir. Altın alacakların biraz beklemeleri daha isabetli olabilir. Merkez Bankası'nın faiz kararını görmek lazım."

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?