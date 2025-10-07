Altında yeni rekor kapıda: Altın fiyatı ne olacak? Goldman Sachs’tan 2026 için yeni tahmin

Altın fiyatlarında rekorlar zinciri devam ediyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının artan alımları ve ETF’lere güçlü para girişleri nedeniyle 2026 Aralık için ons altın tahminini 4.900 dolara çıkardı. Banka, Fed’in faiz indirimleriyle tahvil getirilerinin düşeceğini ve altına olan talebin daha da güçleneceğini öngörüyor.





Goldman Sachs, Altın Tahminini Yükseltti: 2026’da 4.900 Dolar Hedefi!

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hız kesmeden devam ederken, uluslararası yatırım devi Goldman Sachs altın fiyatlarına ilişkin yeni bir tahminde bulundu. Banka, son dönemde artan merkez bankası alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik yoğun girişler nedeniyle, 2026 Aralık ayı için ons altın tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara revize etti. Bu tahmin, altının 2025 boyunca sürdürdüğü tarihi yükselişin önümüzdeki iki yılda da devam edeceğine işaret ediyor.





Altında Rekor Üstüne Rekor

Haftanın ilk işlem gününde 3.977,40 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Yılbaşından bu yana %51,4 oranında değer kazanan altın, yatırımcılar için bir kez daha en çok kazandıran güvenli liman haline geldi. Uzmanlara göre bu yükseliş sadece kısa vadeli bir dalgalanma değil, küresel finans sisteminde yaşanan yapısal dönüşümün bir sonucu. Artan jeopolitik riskler, borç krizi endişeleri ve merkez bankalarının dolar rezervlerini çeşitlendirme eğilimi, altına olan ilgiyi kalıcı hale getiriyor.





Fed’in faiz indirimi beklentisi altın talebini güçlendiriyor

Goldman Sachs raporunda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 ortasına kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiği belirtildi.

Faiz indirim döngüsü, özellikle tahvil getirilerini düşürerek yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendiriyor. Raporda, “Faizlerdeki düşüş, altın destekli ETF’lere talebi artırarak fiyatların güçlü seyrini koruyacaktır” ifadeleri yer aldı. Böylece batılı yatırımcıların yeniden altın bazlı finansal araçlara yönelmesi bekleniyor.





Merkez bankalarından rekor altın alımı

Altının fiyatını destekleyen bir diğer önemli unsur ise merkez bankalarının rekor seviyedeki alımları. Goldman Sachs, bu trendin 2026’ya kadar süreceğini öngörüyor. Buna göre, 2025 yılında ortalama 80 ton, 2026 yılında ise yaklaşık 70 ton altın alımı yapılması bekleniyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin, dolar bağımlılığını azaltmak ve rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın stoklarını artırdığı vurgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler bu trendin öncüsü konumunda.





Güvenli liman altın yeniden parlıyor

Yatırımcıların “güvenli liman” arayışı, 2020 sonrası dönemde jeopolitik krizler, enflasyon endişeleri ve dijital varlıklardaki oynaklık nedeniyle daha da güçlenmiş durumda. Bu tablo, altının hem fiziksel hem de finansal araçlar üzerinden yatırımcının portföyünde yeniden merkezi bir yere yerleşmesini sağladı. Uzmanlara göre, altının 4.900 dolar seviyesine ulaşması halinde gram altın fiyatları da tarihi zirvelerini test edecek. Kur ve ons etkisi birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de gram altının yaklaşık 5.000 TL seviyelerini görmesi mümkün.





Yatırımcı ne yapmalı?

Analistler, kısa vadede volatilitenin artabileceğini ancak orta-uzun vadede yönün yukarı olduğunu belirtiyor. Goldman Sachs’ın raporu, “Altın, portföy çeşitlendirmesi ve riskten korunma aracı olarak stratejik önemini koruyor” ifadesiyle bitiyor. Yani, güvenli liman arayışının sürdüğü bir dünyada altın hâlâ tahtını koruyor.







