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Temel Karamollaoğlu: İstişareler neticesinde bir isim belirlenirse aday şubat ayında netleşir

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin, “İstişareler yapılır. Bu istişareler neticesinde herkesin mutabık kaldığı bir isim belirlenirse; orada da yapılabilir. Ama şubat ayı içerisinde yapılması şart. Çünkü artık seçim tarihi beş aşağı, beş yukarı belli ve zaman daralmaya başladı." dedi.

08:29 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanır?

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanır?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan ve Mustafa Yılmaz’ın sunduğu 'Gündem Türkiye' programına konuk oldu. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, altılı masanın adayı ile ilgili "Takvim dediğimiz zaman; şubat ayına girdik sayılır. Şubat ayı içinde bu konu mutlaka netleşecek" dedi.

Altını masanın adayı açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Bugüne kadar herkesin merak ettiği, ‘Nerede bu aday’ dedikleri konu elbette ki, şimdi gündeme geldi. Neden? Çünkü seçim kararı neredeyse alındığı için. Bundan daha tabii bir netice olmaz. Buradaki mesele şimdi seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve altı partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde, haftalar içinde kararlaştırılması, kesinleştirilmesi icap ediyor. Bugüne kadar medyada belediye başkanları da gündeme geldi.

Başka isimler de gündeme geldi ama bütün bunların yanında siyasi parti olarak veya genel başkanlar olarak; bizler gündemimize bu konuyu hiç almadık" diye konuştu.

İsim üzerinde konuşulmadığını söyleyen Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: Sadece artık belirleme zamanı geldi. Bizim mutlaka önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayını belirlememiz ve deklere etmemiz icap eder.

  • Takvim dediğimiz zaman; şubat ayına girdik sayılır. Şubat ayı içinde bu konu mutlaka netleşecek" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, 12’nci toplantıda adayın belirlenip kamuoyuna açıklanacağı iddialarına ilişkin şunları söyledi: “O zamana kadar istişareler yapılır. Bu istişareler neticesinde herkesin mutabık kaldığı bir isim belirlenirse; orada da yapılabilir. Ama şubat ayı içerisinde yapılması şart. Çünkü artık seçim tarihi beş aşağı, beş yukarı belli ve zaman daralmaya başladı.

CHP’li Tuncay Özkan 30 Ocak’ta açıklanır demişti

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Karar TV'de katıldığı programda, "Şimdi bütün hazırlıklar tamamlandı. Yirmi altısında perşembe günü hepsi liderlerin önüne konulacak. Daha doğrusu uzlaşılamaz ya da sorunlu görülen noktalar konusunda liderler uzlaşıyı sağlayacaklar. 30 Ocak'ta uzlaşılan metinler üzerinden hükümet programı açıklanacak. Ondan sonraki birkaç gün içerisinde de zaten aday belirlenmiş olur ya da bir hafta içerisinde. Bir hafta, on gün içerisinde bitmiş olur" demişti.




#Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
#meral akşener
#kemal kılıçdaroğlu
#altılı masa
#cumhurbaşkanı adayı
39 dakika önce
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Temel Karamollaoğlu: İstişareler neticesinde bir isim belirlenirse aday şubat ayında netleşir
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