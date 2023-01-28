Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Tuzla evinde Sakaryaspor’u ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Tuzlaspor dakika 64’ Ogün Bayrak’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Maçı 10 kişi tamamlayan Tuzlaspor rakibine 3-2 mağlup oldu. Goller dakika 39’ Isaac Donkor, 45’ Giannelli Imbula, 52’ Segun James Adeniyi, 71’ Kabongo Kassongo ve 90+4 Burak Süleyman’dan geldi. Tuzlaspor - Sakaryaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumu için haberimize göz atabilirsiniz.