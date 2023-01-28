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Altınordu evinde 1 puana razı oldu

Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Altınordu evinde Boluspor’u konuk etti. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 58’ Dino Ndlovu ve 90+2' Ahmet İlhan Özek (pen.)’den geldi. Bu sonuçla Boluspor 34 puanla 8.sırada yer aldı. Altınordu ise 17 puanla 16. sırada yer aldı. Altınordu - Boluspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:56 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Altınordu 0-1 Boluspor

Altınordu 0-1 Boluspor

Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Altınordu ve Boluspor karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ

Altınordu - Boluspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




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31 dakika önce
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Altınordu evinde 1 puana razı oldu
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