Sakaryaspor Tuzla deplasmanından 3 puan çıkardı
Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Tuzla evinde Sakaryaspor’u ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Tuzlaspor dakika 64’ Ogün Bayrak’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Maçı 10 kişi tamamlayan Tuzlaspor rakibine 3-2 mağlup oldu. Goller dakika 39’ Isaac Donkor, 45’ Giannelli Imbula, 52’ Segun James Adeniyi, 71’ Kabongo Kassongo ve 90+4 Burak Süleyman’dan geldi. Tuzlaspor - Sakaryaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumu için haberimize göz atabilirsiniz.