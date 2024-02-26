Alves Kablo halka arz talep toplama tarihleri SPK tarafından duyuruldu. 22 Şubat tarihinde başlayan Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 19,45 TL sabit fiyattan satılacak. Yatırımcılar Alves Kablo halka arzın kaç lot verdiğini, hangi bankalarda olduğunu, katılım endeksine uygunluğunu sorguluyor. Peki, Alves Kablo (ALVES) borsada ne zaman işlem görür?

ALVES KABLO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Alves Kablo'nun 22-23 Şubat'ta düzenlenen halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Alves Kablo'da halka arz büyüklüğü belli oldu. İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo’nun sermayesinin 120 milyon TL’den 160 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 40 milyon TL nominal değerli 40 milyon adet pay halka arz edildi.

Alves Kablo paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 19,45 TL olarak açıklanırken, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 17,5 katı olmak üzere toplamda 5,3 kat filtrelenmemiş talep gösterdi.

ALVES KABLO KAÇ LOT VERDİ?

Alves Kablo, 40 milyon TL nominal değerli paylarını 19,45 TL sabit fiyattan 22 - 23 Şubat tarihlerinde 2 gün boyunca satışa sundu. Alves Kablo halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin KAP'a bildirilen halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara 12 lot verdi.

ALVES KABLO (ALVES) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Alves Kablo borsa işlem tarihi belli olmadı. Şirketin 28-29 Şubat tarihleri arasında Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.



