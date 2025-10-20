Amazon Web Services (AWS) Kesintisi Küresel Servisleri Vurdu: AWS çöktü mü? Pinterest, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva erişim sorunu son durum

Amazon Web Services (AWS) altyapısında yaşanan global kesinti, birçok popüler platformu eş zamanlı olarak etkiledi. Snapchat, Pinterest, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi milyonlarca kullanıcısı bulunan servislerde erişim sorunu bildirildi.





Sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor

20 Ekim 2025 sabahında dünya genelinde birçok kullanıcı, farklı dijital platformlara erişim sağlayamadıklarını bildirmeye başladı. Down Detector verilerine göre, Amazon, Amazon Web Services (AWS), Pinterest, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi önde gelen uygulamalarda ani bağlantı hataları ve hizmet kesintileri gözlemlendi.





Kullanıcılar özellikle bu servislerde giriş yapamama, içerik yükleyememe ve oyun bağlantısının kopması gibi sorunlarla karşılaştı. Kısa sürede sosyal medya gündeminde “AWS çöktü mü?” ve “Amazon erişim sorunu” etiketleri trend haline geldi.





Sorunun kaynağı: AWS’de artan hata oranları

Uzmanlara göre kesintinin kaynağı, Amazon Web Services’in (AWS) bulut altyapısında yaşanan teknik bir arızadan kaynaklanıyor. Özellikle US-EAST-1 bölgesindeki veri merkezlerinde gözlemlenen “artan hata oranları ve gecikmeler”, global çapta çalışan birçok servisi etkiledi.





AWS, yaptığı ilk açıklamada “bazı bölgelerde hizmetlerde hata oranlarının yükseldiğini ve ekiplerin müdahale ettiğini” duyurdu. Bu durum, AWS altyapısını kullanan üçüncü taraf uygulamaların da doğrudan etkilenmesine yol açtı. Snapchat, Roblox, Fortnite, Canva ve Duolingo gibi platformlar, sistemsel sorunlar nedeniyle geçici erişim problemleri yaşadı.

Etkilenen platformlar

AWS kesintisi; sosyal medya, oyun, e-ticaret ve eğitim alanındaki birçok global markayı etkiledi. Şu anda erişim sorunları bildirilen başlıca platformlar şöyle:

Amazon & Amazon AWS

Pinterest

Snapchat

Roblox

Fortnite

Duolingo

Canva

Bu servislerde sayfa yüklenmemesi, sunucu hatası (5xx) ve bağlantı zaman aşımı gibi sorunlar rapor edildi.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Amazon Web Services altyapısında yaşanan bu tip arızalar genellikle kısa sürede gideriliyor. Ancak kullanıcıların erişim sorunlarını hafifletmek için şu adımları uygulaması öneriliyor:

Uygulamayı yeniden başlatın – Sunucu yanıtları güncellenebilir.

VPN bağlantısını kapatın – Bazı bölgelerde bağlantı rotaları farklı yönlendirilebiliyor.

DNS ayarlarını sıfırlayın veya otomatik moda alın.

Uygulama önbelleğini temizleyin.

AWS Health Dashboard ve Down Detector üzerinden anlık durumu kontrol edin.





AWS kaynaklı problemler genellikle birkaç saat içinde çözülüyor. Şirketten gelen son açıklamada, “çoğu isteğin başarıyla sonuçlandığı, ancak bazı bölgelerde gecikmelerin sürebileceği” belirtildi.





Global dijital ekosistemde zincirleme etki

Bu tür kesintilerin dijital dünyada “tek merkezli bulut bağımlılığının” risklerini gösterdi belirtiliyor. AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure gibi dev altyapı sağlayıcılar dünya genelindeki milyarlarca servisin temelini oluşturuyor. Bu nedenle yaşanacak her teknik aksaklık, küresel ölçekte internet deneyimini etkileyebiliyor.





Teknoloji analisti Jason H. Lewis, The Guardian’a yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bu tarz kesintiler, dijital dünyanın ne kadar kırılgan hale geldiğini gösteriyor. Onlarca şirket farklı isimlerle hizmet verse de aynı bulut altyapısına bağımlı. AWS’de yaşanan tek bir hata bile global ölçekte etki yaratabiliyor.”





Ne zaman düzelecek?

Amazon, sorunların büyük kısmının giderildiğini ancak bazı servislerin tam performansa ulaşmasının zaman alabileceğini açıkladı. Down Detector verilerine göre Türkiye saatiyle öğle saatlerinden itibaren kademeli iyileşme gözlemlenmeye başlandı.