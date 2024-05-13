Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları için araştırmalar hız kazandı. Ders haftalarında sona gelinmesi ve yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte gözler AÖF sınav yerleri duyurusuna çevrildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 AÖF final sınav tarihleri

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:

Final sınavı: 25-26 Mayıs

Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınav yerleri sınav belgesinin açıklanmasının ardından belli olacak. Sınav giriş belgelerinin ise sınavlardan bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir.

AÖF ara sınav sonuçları güz dönemi ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak.

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.







