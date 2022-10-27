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AnadoluJet aile indirimi

Anadolujet aile indirimi ile ilgili aramalar bir hayli fazla. Siz de ailenizle keyifli bir uçuş deneyimine indirimli şekilde sahip olmak istiyorsanız, Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, aileleriyle seyahat edeceklere yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilirsiniz. Peki AnadoluJet aile indirimli bileti kural ve koşulları neler? İşte AnadoluJet aile indirim kampanya tarihleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AnadoluJet kampanyalı uçak biletleri: AnadoluJet aile indirim kampanya tarihleri
AnadoluJet aile indirimi

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 11 Nisan 2023'e kadar satın alacakları biletler ile 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 arasında yurt içinde aileleri ile yüzde 20 indirimli olarak seyahat edebilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç, tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsayan kampanyadan faydalanabilmek için biletleme tarihi ve uçuş tarihi arasında en az 2 gün olması gerekiyor.

AnadoluJet %20 indirimli Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirim?

1 Kasım 2022- 13 Nisan 2023 tarihleri arasındaki uçuşlara biletleme yapılması şartıyla;

  • Standart, ExtraJet, KonforJet paketlerinde (P, U, W, F, V promosyon sınıfları hariç) seçim yapıldıktan sonra yolcu bilgileri ekranında en az 3 aynı soyada sahip aile bireyi ile akışa devam edildiğinde indirim otomatik olarak yansıyacaktır.

AnadoluJet aile indirimli bileti kural ve koşulları

  • 15 Ekim 2022 - 11 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.
  • 1 Kasım 2022 – 13 Nisan 2023 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
  • Kampanya kapsamında promosyon sınıfları (P, U, W, F, V) dışında esnek sınıflarda vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden %20 indirim sunulacaktır.
  • Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.
  • Kampanya aynı rezervasyon kaydında, aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 kişi bulunması koşulunda geçerlidir.
  • Çift soyada sahip yolcular, rezervasyon esnasında soyadı kısmına beraber seyahat edeceği ailesine ait soyadını girmek sureti ile aile indiriminden yararlanabilirler.
  • Kampanyadan faydalanabilmek için biletleme tarihi ve uçuş tarihi arasında en az 2 gün olması gerekmektedir.
  • Bebek yolcu tipi kampanyaya dâhil değildir.
  • Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.
  • Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde kampanya fiyatları geçerli değildir, rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda yapılmalıdır.
  • Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.
  • Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
  • AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
  • AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

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