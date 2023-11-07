Android, mobil cihazlar için geliştirilmiş bir işletim sistemidir. Google tarafından desteklenmektedir ve özellikle akıllı telefonlar ve tabletler olmak üzere bir dizi cihazda kullanılan android işletim sistemi açık kaynak kodlu bir sistemdir. Bu özelliğiyle birçok üretici ve geliştirici tarafından popülerlik kazanmıştır. Peki, android sürümleri ve özellikleri neler? İşte detaylar.

ANDROİD NEDİR?

Android, Google tarafından geliştirilen, cep telefonları, tabletler ve diğer cihazlar için kullanılan bir işletim sistemidir. Android, Linux çekirdeği üzerine inşa edilmiştir ve açık kaynak kodlu bir sistemdir.

ANDROİD NE İŞE YARAR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Android, kullanıcıların cihazlarında uygulamalar, oyunlar, müzik, video, kitap ve diğer içerikleri çalıştırmasına olanak tanır. Android, çok çeşitli cihazlarda kullanılmaktadır. Akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, akıllı televizyonlar ve hatta arabalar bile Android işletim sistemiyle çalışabilir.

Android'in en önemli özellikleri şunlardır:

Açık kaynak kodlu olması : Android, açık kaynak kodlu bir sistemdir. Bu, herkesin Android'i inceleyebileceği, değiştirebileceği ve geliştirebileceği anlamına gelir.

Çok çeşitli cihazlarda kullanılabilirliği: Android, çok çeşitli cihazlarda kullanılabilir. Bu, Android'in geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlar.

Esnekliği: Android, çok esnek bir işletim sistemidir. Bu, Android'in farklı cihazlara ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilmesini sağlar.

ANDROİD NE ZAMAN ÇIKTI?

Android, 23 Eylül 2008 tarihinde piyasaya sürüldü. İlk Android cihazı, HTC Dream (T-Mobile G1) idi. Android, piyasaya sürüldüğünden bu yana hızla büyüdü ve dünyanın en popüler mobil işletim sistemi haline geldi. 2023 yılı itibarıyla, dünyadaki akıllı telefonların %70'inden fazlası Android işletim sistemiyle çalışıyor.

ANDROİD SÜRÜMLERİ NELER?

Android, piyasaya sürüldüğünden bu yana birçok farklı sürüme bölünmüştür, her bir yeni sürüm genellikle yeni özellikler, güncellenmiş kullanıcı arayüzü ve performans iyileştirmeleri getirir. Bu sürümler genellikle tatlıların veya tatlılarla ilişkili terimlerin isimleriyle anılır (örn. Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie).

ANDROİD VE İOS ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Android ve iOS işletim sistemi arasında pek çok fark bulunur. Bunlardan en belirginleri ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

> iOS kapalı bir sistemdir. Android ise daha açıktır. iOS sisteminde sistem izinleri bulunmaz fakat Android kullanıcıları telefonlarını kolay bir şekilde özelleştirilebilir.

> Android işletim sistemini Samsung, LG gibi farklı üreticiler de kullandığı için ucuz fiyatlı telefonlarda kalite problemlerine yol açabilir. Öte yandan; iOS yalnızca Apple marka telefonlarda kullanıldığı için ve sık sık kontrol edilmesi sebebiyle kalite sorunu neredeyse hiç yoktur.

> Android uygulamaları Google Play Store üzerinden alınır. iOS uygulamaları ise App Store üzerinden alınır.

> iOS’un hızı cihazlarında hep stabil kalırken Android modellerde zamanla hız kaybı yaşanır.

Özetlemek gerekirse; iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar Android’e göre çok daha hızlı ve çok daha kaliteli olmaktadır. Her ne kadar iOS işletim sistemindeki cihazlar Android’e göre pahalı olsa da iOS’un verilen parayı hak ettiği düşünülür. Üst modeller piyasaya çıkmaya başladıkça alt modellerin hızını bilerek düşürdükleri de bilinen bir gerçektir. iOS işletim sistemine sahip olan modeller hiçbir zaman özelleştirilemez fakat Android’ler özelleştirilebilir. Yalnızca bu nedenden dolayı bile iOS’u tercih eden geniş bir kitle bulunmaktadır.







