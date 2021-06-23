Android telefonlarda Google'a erişim sorunu: "Google Durduruldu" sorunu nasıl çözülür?

Android işletim sistemi yüklü cep telefonuna sahip kullanıcılar, arama motoru Google'a erişimde sorun yaşıyor.

Peki, ara ara yaşanan "Google durduruldu" hatası nasıl çözülür? Google durduruldu hatasının çözümü nasıldır? Birçok Android kullanıcısının yaşadığı bu durumun çözümü ise çok basit...

Genel olarak Samsung, Xiaomi, LG marka telefonlarda yaşanan "Google Durduruldu" hatasını çözmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

"Google Durduruldu" hatası ve çözümü

Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.

Bu yöntem işe yaramaz ise;

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

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Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.

Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.

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Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Telefonunuzdan "Ayarlar"a gidin

"Uygulamalar"a gidin

Google Play Store’u bulun

Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla"yı seçin

Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın

Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın

Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.

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