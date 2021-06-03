Android uygulamalarının kullanıcıları izlemesi daha zor hale geliyor

Android'in kişiselleştirilmiş reklamlar alma sistemi devre dışı bırakıldığında uygulamalar kullanıcıları izlemek için farklı yollar deniyor. Yeni yayınlanan raporlar ise Google pazarlamacılarının farklı çalışmalar yaptığını gösteriyor.

Haber, Play Store geliştiricilerine bir e-posta yoluyla duyuruldu ve Google bu duyuruyla birlikte ReklamKimlikleri için destek sayfasını güncelledi. Yapılan bu düzenlemelerin 'kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlayacağını, güvenlik ve gizliliği artırmaya yardımcı olacağı' ifade ediliyor.

Bu sebeple aslında Android tarafında önemli birtakım düzenlemeler bekleniyor.

Değişiklik, Apple'ın yeni politikayla rekabet etmek için Apple'ın uygulama takibi sisteminin hayata geçmesinden sonra geliyor. Kullanıcılar uzun süredir Android'de kişiselleştirilmiş reklamları Ayarlar üzerinden Google menüsüne girip Reklamlar üzerinden pasif hale getirebiliyor. Ancak bu şu anda geliştiricilerin reklam yapmasını engellemiyor gibi görünüyor.

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Google'ın destek sayfası, yeni politikanın kullanıma sunulmasının aşamalı olarak gerçekleşeceğini ifade ediyor.

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