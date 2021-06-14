Teknoloji Apple ve Googlea yeni bir soruşturma başlatılıyor
İNTERNET

Apple ve Google'a yeni bir soruşturma başlatılıyor

Dev şirketler zaman zaman 'tekelleşme' konusunda soruşturmalarla karşılaşabiliyor. Son olarak Apple ve Google'ın Japonya'daki hakim gücünü kullanarak rekabeti engelleyip engellemediği araştırılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple ve Googlea yeni bir soruşturma başlatılıyor
Apple

Apple, Google, Facebook ve Twitter gibi şirketlere karşı zaman zaman çeşitli soruşturmalar başlatılabiliyor. Bu soruşturmaların büyük kısmında ise piyasadaki hakimiyetlerinin kötüye kullanıp kullanılmadığı araştırılıyor. Son örnekte başrolde Apple ve Google yer alıyor. Yeni yayınlanan raporlar, bu iki şirketin Japonya'da rekabeti etkileyip etkilemediğini temel alıyor.

Japon yetkililer, iOS ve Android'de bu iki şirketin telefon pazarının %90'dan daha büyük bir pastayı elinde bulundurduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla son noktada bu durum hakkında detaylıanalizler yapılıyor. Böylece aslında ülke içinde akıllı telefon satışlarında rekabetin engellenip engellenmediği değerlendirilmiş olacak. Soruşturmanın ardından nasıl bir karar çıkacağı ise merak konusu.

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